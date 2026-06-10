خبير تنمية موارد بشرية: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل نقطة انطلاق لخفض البطالة

أكد الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ تنمية الموارد البشرية، أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل إطارًا عمليًا لتحويل معدلات النمو الاقتصادي إلى فرص عمل مستدامة وليست مؤقتة، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح ياسر شحاتة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدولة وضعت خريطة طريق واضحة تستهدف زيادة فرص العمل وخفض معدلات البطالة، من خلال ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، بما يضمن توفير كوادر مؤهلة تلبي متطلبات مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار ياسر شحاته إلى أن تنفيذ الاستراتيجية يتم بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات المعنية، في إطار تحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030» للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يمثل خطوة مهمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

ونوه ياسر شحاته بأن أي استراتيجية قومية تتبناها الدولة المصرية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وإضافة قيمة مضافة له، لافتًا إلى أن أهمية الاستراتيجية الحالية تكمن في نقل ملف التشغيل من المعالجة التقليدية إلى إطار استراتيجي متكامل يضمن استدامة فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.