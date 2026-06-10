قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الدولة تضمن استدامة أموال المعاشات لعقود مقبلة وتواصل تطوير منظومة التأمينات
دنيا سمير غانم تلتقط الصور مع الأطفال بعد تعيينها سفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف
فيفا يجبر منتخبا في كأس العالم على تغيير قمصانه.. تفاصيل
ميدو: حمزة عبدالكريم «مفيش زيه» .. وأتمنى إعارته لأحد أندية الليجا
القبض على عاطل سرق «كابل كهربائي» من ورشة نجارة في الجيزة
ضياء رشوان: انقسامات وانشقاقات وصراعات علنية تضرب الإخوان
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشادة بين مجند وشخص أجنبي بمحطة مترو العباسية
ضياء رشوان: ثورة 30 يونيو كانت النهاية الفعلية لجماعة الإخوان الإرهابية
وفاة عم الفنان حميد الشاعري
الجاني مش مختل.. زوجة الدكتور لطفي مرعي تروي اللحظات الأخيرة في حياته
البابا تواضروس: الرئيس السيسي بدأ العاصمة الجديدة بالمسجد والكنيسة لتكون البداية "روحية"
فخري الفقي: تراجع التضخم يمنح المواطنين مكاسب حقيقية رغم ارتفاع الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة السعيد: مصر تتحرك في القضية الفلسطينية برؤية إستراتيجية وترفض رهن موقفها للضغوط

أسامة السعيد
أسامة السعيد
محمد البدوي

أكد الكاتب الصحفي أسامة السعيد أن التحركات المصرية في الملف الفلسطيني تنطلق من رؤية استراتيجية واضحة وثابتة، وليس من منطلق الاستجابة للضغوط أو التفاعلات اللحظية التي تفرضها التطورات الإقليمية والدولية.
 

جوهر الصراع في الشرق الأوسط

وقال السعيد، خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc»، إن مصر تنظر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وأنها ملف مركزي في السياسة الخارجية المصرية، وليس مجرد أزمة طارئة.

سياسة توزيع الجهد والأولويات

وأوضح أن القاهرة تتعامل مع مختلف الملفات الإقليمية بسياسة توزيع الجهد والأولويات، إلا أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة الاهتمام، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن استمرار عدم حلها هو السبب الأساسي وراء حالة عدم الاستقرار المتكررة في المنطقة.

التوترات والانفجارات في الإقليم

وأشار السعيد إلى أن ما وصفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ«الظلم التاريخي» الواقع على الشعب الفلسطيني، ما زال قائمًا، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع دون معالجة جذرية يؤدي إلى مزيد من التوترات والانفجارات في الإقليم.

الانتقال إلى المراحل اللاحقة

وأضاف أن مصر تلعب دورًا محوريًا في جهود الوساطة، إلا أن التعثر في تنفيذ الاتفاقات المعلنة يعكس حالة من المماطلة في بعض البنود، خاصة ما يتعلق بالانتقال إلى المراحل اللاحقة من التفاهمات، والتي تتضمن التزامات أكثر تعقيدًا.

الانسحاب ووقف التصعيد

وأوضح أن المجتمع الدولي والوسطاء باتوا يدركون أن استمرار الجمود يخدم أطرافًا بعينها، في ظل غياب التقدم في الملفات الأساسية، وعلى رأسها ترتيبات الانسحاب ووقف التصعيد.

تحقيق الاستقرار في المنطقة

وشدد الكاتب الصحفي على أن الحل الحقيقي والعادل للقضية الفلسطينية يظل هو المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأن أي محاولات لإدارة الأزمة دون معالجة جذورها ستؤدي إلى استمرار دوائر التوتر وعدم الاستقرار.

القضية الفلسطينية السيسي الشرق الأوسط فلسطين التطورات الإقليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد زيادة المعاشات

النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام

المتهم

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على حمار بالضرب

الذهب

5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

كأس العالم

«Sporty tv» تعلن إذاعة 34 مباراة مجانًا من كأس العالم 2026

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

زيادة المعاشات 2026 .. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026.. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

منتخب بلجيكا

ضربة موجعة لمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إزالة 5 حالات تعدٍ على مزارع سمكية بمساحة 118 فدانًا و10 قراريط

إزالة تعديات على مزارع سمكية تابعة لهيئة التعمير بمنطقتي أولاد علم والشلاطيات جنوب بورسعيد | صور

"بورفؤاد" تسترد محال سوق محمد علي.. فحص كافيتريات الشاطئ بـ "المناخ"..

بورفؤاد تسترد محال سوق محمد علي.. فحص كافيتريات الشاطئ بـ مناخ بورسعيد..

منافذ السلع

الوادي الجديد تواصل دعم المنافذ الحكومية لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

بالصور

أكثر 10 سيارات كهربائية مبيعا في السوق المصري

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

طرح البوسترات الفردية لمسلسل "underage"

ابطال مسلسل Underage
ابطال مسلسل Underage
ابطال مسلسل Underage

في أحدث ظهور.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها من الجيم

سارة سلامة تثير الجدل بملابسها من الجيم
سارة سلامة تثير الجدل بملابسها من الجيم
سارة سلامة تثير الجدل بملابسها من الجيم

أكثر 10 علامات سيارات ملاكي مبيعا في مصر

أكثر 10 علامات سيارات ملاكي
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي

فيديو

نورهان

نورهان: طلاقي للمرة الأولى جعلني أتخوف من تكرار تجربة الزواج

سيارة ملاكي على عربة كارو

فيديو يثير السخرية والجدل: كارو بدل الونش لنقل سيارة ملاكي

الشهيد المقدم أيمن عبد الحميد كتات

حكاية بطل| قصة استشهاد مقدم أيمن كتات.. فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في «100 حلفان» بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد