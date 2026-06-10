أسامة السعيد: مصر تتحرك في القضية الفلسطينية برؤية إستراتيجية وترفض رهن موقفها للضغوط

أكد الكاتب الصحفي أسامة السعيد أن التحركات المصرية في الملف الفلسطيني تنطلق من رؤية استراتيجية واضحة وثابتة، وليس من منطلق الاستجابة للضغوط أو التفاعلات اللحظية التي تفرضها التطورات الإقليمية والدولية.



جوهر الصراع في الشرق الأوسط

وقال السعيد، خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc»، إن مصر تنظر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وأنها ملف مركزي في السياسة الخارجية المصرية، وليس مجرد أزمة طارئة.

سياسة توزيع الجهد والأولويات

وأوضح أن القاهرة تتعامل مع مختلف الملفات الإقليمية بسياسة توزيع الجهد والأولويات، إلا أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة الاهتمام، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن استمرار عدم حلها هو السبب الأساسي وراء حالة عدم الاستقرار المتكررة في المنطقة.

التوترات والانفجارات في الإقليم

وأشار السعيد إلى أن ما وصفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ«الظلم التاريخي» الواقع على الشعب الفلسطيني، ما زال قائمًا، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع دون معالجة جذرية يؤدي إلى مزيد من التوترات والانفجارات في الإقليم.

الانتقال إلى المراحل اللاحقة

وأضاف أن مصر تلعب دورًا محوريًا في جهود الوساطة، إلا أن التعثر في تنفيذ الاتفاقات المعلنة يعكس حالة من المماطلة في بعض البنود، خاصة ما يتعلق بالانتقال إلى المراحل اللاحقة من التفاهمات، والتي تتضمن التزامات أكثر تعقيدًا.

الانسحاب ووقف التصعيد

وأوضح أن المجتمع الدولي والوسطاء باتوا يدركون أن استمرار الجمود يخدم أطرافًا بعينها، في ظل غياب التقدم في الملفات الأساسية، وعلى رأسها ترتيبات الانسحاب ووقف التصعيد.

تحقيق الاستقرار في المنطقة

وشدد الكاتب الصحفي على أن الحل الحقيقي والعادل للقضية الفلسطينية يظل هو المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأن أي محاولات لإدارة الأزمة دون معالجة جذورها ستؤدي إلى استمرار دوائر التوتر وعدم الاستقرار.