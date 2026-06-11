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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة كمال: حرب استخباراتية شرسة تستهدف إيران وسقوط الأباتشي يشعل الحرب

أسامة كمال
أسامة كمال
محمد البدوي

قال الإعلامي أسامة كمال إن التطورات السياسية والعسكرية المرتبطة بالملف الإيراني تشهد تسارعًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن المشهد يتغير بصورة دراماتيكية خلال فترات زمنية قصيرة. 

 إحداث حالة من التفكك الداخلي

وكشف عن وجود ما وصفه بـ"حرب استخباراتية" أمريكية إسرائيلية مكثفة داخل إيران، تستهدف إحداث حالة من التفكك الداخلي تمهيدًا لإسقاط النظام الحاكم، وهو سيناريو جرى الإعداد له منذ أولى الضربات المتبادلة بين الأطراف في أواخر فبراير الماضي.

التحذير من استغلال الخلافات

وأوضح كمال خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يدرك حجم التحديات والمخططات التي تواجه بلاده، الأمر الذي دفعه إلى التحذير من استغلال الخلافات السياسية الداخلية بما يهدد تماسك الجبهة الداخلية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن طهران لن تخضع للضغوط أو التهديدات العسكرية.

طبيعة النظام الإيراني

وأشار إلى أن طبيعة النظام الإيراني، منذ قيام الثورة عام 1979، تجعل مركز الثقل الحقيقي للسلطة في يد المرشد الأعلى والحرس الثوري، بينما يظل منصب رئيس الجمهورية بعيدًا عن دائرة الاستهداف المباشر في الصراع الدائر.

تفاصيل التصعيد العسكري الأخير

وتطرق أسامة كمال إلى تفاصيل التصعيد العسكري الأخير، موضحًا أن شرارته بدأت مع سقوط مروحية أمريكية من طراز "أباتشي" قرب مضيق هرمز قبالة السواحل العُمانية. 

تضارب الروايات حول الحادث

ولفت إلى تضارب الروايات حول الحادث؛ ففي الوقت الذي أكدت فيه القيادة المركزية الأمريكية أن السقوط نتج عن عطل فني وتم إنقاذ الطاقم بواسطة مركبة مسيّرة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تقف وراء إسقاط المروحية.

حرب استخباراتية الرئيس الإيراني القيادة المركزية الأمريكية ترامب إيران أسامة كمال

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