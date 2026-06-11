عصام سالم: تنظيم أمريكا لكأس العالم لا يليق بحجم البطولة

أكد عصام سالم ، الناقد الرياضي، أن تنظيم الولايات المتحدة الأمريكية لبطولة كأس العالم 2026 لا ترتقي إلى حجم وأهمية الحدث العالمي، مشيرًا إلى وجود العديد من الملاحظات على الاستعدادات الجارية قبل انطلاق البطولة.

وقال سالم، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك عددًا من المشكلات التي تواجه المنتخبات المشاركة قبل انطلاق المونديال، مؤكدًا في الوقت ذاته رفضه قرار منع الجماهير الإيرانية من حضور مباريات البطولة، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع روح المنافسة الكروية.

وأشاد سالم، بالموهبة الشابة حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة ومنتخب مصر، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانيات مميزة ويعد من العناصر التي يمكن أن تشكل إضافة قوية لمنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، بعد نجاحه في إثبات نفسه مع الفريق الإسباني.

واختتم عصام سالم تصريحاته على ثقته في قدرة منتخب مصر على تخطي دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، والمنافسة بشكل قوي خلال مشواره في البطولة.