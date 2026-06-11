قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تداهم أوكار المجرمين بالمحافظات.. مصرع 4 عناصر جنائية وضبط مخدرات بـ 119 مليون جنيه
المشدد 7 سنوات لرجل أعمال شرع في إنهاء حياة الديزل مدير جيم الشيخ زايد
«الإفريقي لمكافحة الأمراض»: البنية التحتية والقدرات الفنية المصرية تمثل نموذجًا يُحتذى به
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين مشروعات الخدمة الوطنية و"طاقة عربية" لنقل ملكية حصة من محطات وقود "وطنية"
مفاوضون قطريون يغادرون طهران عقب مباحثات حول الحرب
دعاء عظيم للتيسير والتوفيق في الامتحان.. اغتنمه لتحقيق التفوق
نائب يطالب بملاحقة مروجي الدعارة إلكترونيًا وتفعيل نصوص القانون
بعد انتشار فيديو الواقعة.. القبض على المتهم بالتحرش بفتاة الجيزة
محمد الغيطي يتعرض لحياة عبد العزيز مخيون.. استدعاء من الأعلى للإعلام وغضب في الممثلين
الخميس المقبل إجازة رسمية للبنوك بأمر "المركزي" .. تفاصيل
سناب شات يفرض قيودًا على المستخدمن دون 16 عامًا .. التفاصيل كاملة
تقنين أوضاع 43 مصنعًا وورشة بشق الثعبان لدعم صناعة الرخام والجرانيت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

2026 يقترب من الأرقام القياسية.. العالم يسجل ثاني أكثر الأشهر حرارة ومخاوف من عودة الـ نينيو

درجات الحراره
درجات الحراره
أمينة الدسوقي

في مؤشر جديد على تصاعد أزمة المناخ العالمية، سجل شهر مايو 2026 ثاني أعلى متوسط لدرجات الحرارة على مستوى العالم منذ بدء تسجيل البيانات المناخية، ما يعكس استمرار الاتجاه التصاعدي للاحترار العالمي ويزيد المخاوف من تداعيات الظواهر الجوية المتطرفة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت خدمة مراقبة المناخ الأوروبية أن مايو 2026 جاء في المرتبة الثانية ضمن أكثر أشهر مايو حرارة في التاريخ، مدفوعا بارتفاع درجات حرارة المحيطات واستمرار تأثير الانبعاثات البشرية المسببة للاحتباس الحراري، إلى جانب مؤشرات متزايدة على عودة ظاهرة «إل نينيو» المناخية.

ظاهرة النينو

درجات حرارة عالمية عند مستويات غير مسبوقة

أظهرت البيانات المناخية أن متوسط درجة الحرارة العالمية خلال مايو الماضي تجاوز مستويات ما قبل الثورة الصناعية بنحو 1.42 درجة مئوية، فيما حافظت درجات حرارة سطح البحار والمحيطات على مستويات قريبة من الأرقام القياسية المسجلة خلال السنوات الأخيرة.

وشهدت عدة مناطق حول العالم، خاصة في أوروبا، موجات حر مبكرة وغير معتادة لهذا الوقت من العام، حيث تم تسجيل درجات حرارة قياسية في عدد من الدول، ما أعاد تسليط الضوء على تسارع تداعيات التغير المناخي.

عودة «إل نينيو» تثير قلق العلماء

تتجه أنظار العلماء حاليًا إلى المحيط الهادئ مع تزايد المؤشرات الدالة على عودة ظاهرة «إل نينيو»، التي تنشأ نتيجة ارتفاع حرارة المياه في الأجزاء الوسطى والشرقية من المحيط الهادئ الاستوائي.

حالة الطقس و درجات الحرارة

وتؤثر هذه الظاهرة بشكل مباشر في أنماط الطقس العالمية، إذ ترتبط بزيادة احتمالات الجفاف في بعض المناطق، مقابل ارتفاع مخاطر الفيضانات والأمطار الغزيرة في مناطق أخرى.

وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى وجود احتمال مرتفع لتطور الظاهرة خلال النصف الثاني من عام 2026، مع توقعات بأن تصبح أكثر قوة مع نهاية العام، في ظل توافق متزايد بين النماذج المناخية العالمية.

هل يعود «السوبر نينيو»؟

ورغم انتشار مصطلح «السوبر نينيو» أو «النينيو الفائقة» في بعض التقارير الإعلامية، فإن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لا تعتمد هذا التصنيف رسميا، لكنها تؤكد أن الحدث المتوقع قد يكون قويًا بما يكفي للتأثير بصورة ملحوظة على درجات الحرارة العالمية وأنماط هطول الأمطار.

وتشير التقديرات المناخية إلى أن احتمالات تشكل ظاهرة «إل نينيو» خلال صيف 2026 تتجاوز 80%، مع ارتفاع هذه النسبة إلى أكثر من 90% خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى نوفمبر، مقابل تراجع فرص استمرار الظروف المناخية المحايدة.

2026 على طريق الأعوام الأكثر حرارة

يتوقع خبراء المناخ أن يكون عام 2026 من بين أكثر الأعوام حرارة في التاريخ الحديث، مع ترجيحات بأن يحتل مرتبة متقدمة بين السنوات القياسية من حيث ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

كما حذرت تقارير دولية من تأثيرات الظاهرة المناخية المرتقبة على قطاعات اقتصادية حيوية، خاصة الزراعة، حيث بدأت بعض المناطق في آسيا وأستراليا تواجه تحديات مرتبطة بالطقس الحار والجاف، ما يهدد الإنتاج الزراعي ويثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي وارتفاع أسعار المحاصيل الأساسية.

أزمة المناخ تتفاقم

ويؤكد العلماء أن ظاهرة «إل نينيو» ليست السبب الوحيد وراء الارتفاع القياسي في درجات الحرارة، بل تأتي آثارها فوق مسار طويل الأمد من الاحترار العالمي الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة.

ويؤدي تزامن الاحترار العالمي مع عودة «إل نينيو»  إلى زيادة موجات الحر والجفاف والفيضانات والظواهر الجوية المتطرفة خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ما يجعل العالم أمام مرحلة جديدة من التحديات المناخية غير المسبوقة.

درجات الحرارة المناخ أزمة المناخ ارتفاع درجات حرارة المحيطات ظاهرة «إل نينيو» إل نينيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

ترشيحاتنا

الغندور

الغندور يثير الجدل حول رحيل لاعبي الأهلي وتأخر حسم التجديدات

المكسيك وجنوب إفريقيا

تاريخ مواجهات المكسيك وجنوب إفريقيا قبل لقاء الافتتاح بكأس العالم 2026

الغندور

خالد الغندور يكشف تفاصيل عروض ديانج وزيزو ويثير تساؤلات حول الاستفادة المالية

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2 في مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بعدد من القواعد الجوية | شاهد

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية

نوبات نوم في أي وقت .. كل ما تريد معرفته عن متلازمة النوم القهري

النوم القهري
النوم القهري
النوم القهري

وكيل تعليم الشرقية يتفقد لجنة تصحيح أوراق إجابة الشهادة الإعدادية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد