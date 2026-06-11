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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء ومدير جهاز مستقبل مصر يبحثان تنفيذ مشروعات طاقة شمسية قدرة 2320 ميجاوات

خلال اللقاء
خلال اللقاء
وفاء نور الدين

 التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور بهاء الغنام، مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث العمل المشترك والتنسيق والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومشروعاتها التنفيذية، والخطة الزمنية المحددة للوصول بمساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين، والتوسع في إقامة محطات تخزين الطاقة المتصلة بالشبكة، وكذلك المحطات المستقلة لتأمين الشبكة وضمان استقرارها وتعظيم العوائد منها، لا سيما في أوقات الذروة وارتفاع الأحمال.

تناول اللقاء مناقشة مشروعات الطاقة الشمسية، وأهمية تقنيات تخزين الطاقة بنظام البطاريات ودورها في تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة، وأولويات التنفيذ في إطار الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من كل مشروع والربط على الشبكة القومية للكهرباء، وشمل اللقاء استعراض مشروعات الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مناطق الواحات بقدرة 320 ميجاوات، وفي نجع حمادي بقدرة 2000 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروع بطاريات تخزين الطاقة في نجع حمادي بسعة 2000 ميجاوات/ساعة.

كما ناقش اللقاء متطلبات وآليات الإسراع في تنفيذ المشروعات، والتأكيد على الالتزام بالمخطط الزمني المحدد، وأهمية الربط على الشبكة الموحدة للكهرباء في التوقيتات المقررة، وتطرق الاجتماع إلى متابعة تشغيل مشروعات التغذية الكهربائية ومحطات المحولات، وكذلك تطور الأعمال في المحطات الجاري تنفيذها ضمن مشروعات التنمية الزراعية والاستصلاح والتصنيع الزراعي التابعة للجهاز.

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار العمل في إطار الخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، مشيدًا بالتعاون والعمل المشترك مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالعملة المحلية.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، ورفع كفاءة استخدام الوقود التقليدي، وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدًا الالتزام بالخطة الزمنية والجداول المحددة لتنفيذ المشروعات والربط على الشبكة، في ضوء خطة الدولة للتحول الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه قال الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن الشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، موضحًا أن مشروعات الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة الجاري تنفيذها ستوفر بنية تحتية متطورة تدعم خطط الجهاز للتوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج والتصنيع الغذائي.

وأضاف أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، مؤكدًا أن الجهاز يعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف بناء مجتمعات إنتاجية حديثة قادرة على دعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مع الالتزام الكامل بتنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير الفنية والزمنية المحددة.

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة مستقبل مصر للتنمية المستدامة مشروعات الطاقة الشمسية

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