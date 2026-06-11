إعلام النواب تفتح ملفات الصحفيين المؤقتين وبدل التكنولوجيا الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة ثريا أحمد البدوي، ستة اجتماعات متتالية يومي 15 و16 يونيو الجاري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بقطاعات الإعلام والثقافة والآثار، في إطار دورها الرقابي على تلك القطاعات.

وتخصص اللجنة ثلاثة اجتماعات يوم الإثنين 15 يونيو لمناقشة ملفات قطاع الإعلام، وعلى رأسها أزمة تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية، ومطالب زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين، إلى جانب أزمة رفض قيد عدد من الصحفيين المؤقتين بنقابة الصحفيين، فضلاً عن مناقشة سبل تطوير منظومة الإعلام الرياضي والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي.

كما تعقد اللجنة ثلاثة اجتماعات أخرى يوم الثلاثاء 16 يونيو لبحث عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بقطاع الثقافة، والتي تتناول إنشاء وتطوير قصور الثقافة بمحافظتي الشرقية والدقهلية، إلى جانب مناقشة تراجع دور المؤسسات الثقافية في المحافظات ودورها في مواجهة التحديات الفكرية.

وفي قطاع الآثار، تناقش اللجنة طلبات إحاطة بشأن تطوير متحف الأقصر، وترميم مقبرة حسن طوبار بمدينة المنزلة، بالإضافة إلى عدد من الملفات المرتبطة بأراضي ومناطق أثرية في محافظات البحيرة والجيزة، وما يرتبط بها من قرارات تنظيمية وتشريعية تمس المواطنين.