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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غدًا.. بدء صرف أدوية الأمراض المزمنة مجانًا للصحفيين لمدة 4 أشهر

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي، وكيل النقابة، عن بدء صرف دفعة جديدة من أدوية مبادرة «دعم علاج الأمراض المزمنة»، اعتبارًا من غدٍ، الخميس 11 يونيو 2026، من إدارة مشروع العلاج بالدور الأول بمبنى النقابة.

وتشمل المبادرة توفير 7 أدوية مجانية لعلاج عدد من الأمراض المزمنة، من بينها أدوية لعلاج السكري من النوع الثاني، وتجلط الدم، وارتفاع الكوليسترول الضار، وحموضة المعدة وارتجاع المريء، وذلك بالتعاون مع شركات «زيتا فارما» و«إيه يو جي فارما» و«إكسيديا فارما».

وأكد محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، أن الأدوية سيتم صرفها للمستفيدين بكميات تكفي لمدة أربعة أشهر كاملة، في إطار جهود النقابة لتخفيف الأعباء العلاجية عن الصحفيين ودعم أصحاب الأمراض المزمنة.

وقال إن إجمالي الدعم المقدم من الشركات الدوائية المشاركة في المبادرة تجاوز مليون جنيه، حيث ساهمت شركة «إيه يو جي فارما»  (AUG) بدعم بلغت قيمته 408 آلاف جنيه، فيما قدمت شركة «إكسيديا فارما» دعمًا بقيمة 127 ألف جنيه، إلى جانب مساهمة شركة «زيتا فارما» في توفير الأدوية للمستفيدين بإجمالي تكلفة تجاوزت نصف مليون جنيه.

وتتوجه نقابة الصحفيين بالشكر إلى الشركات الداعمة للمبادرة على مساهمتها في توفير الأدوية مجانًا للصحفيين، كما تتوجه بالشكر للكاتب الصحفي عبدالحليم الجندي، رئيس تحرير موقع «سوق الدواء»، تقديرًا لجهوده في التنسيق مع الشركات والمساهمة في نجاح المبادرة.

لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية الصحفيين محمد الجارحي صرف دفعة جديدة من أدوية مبادرة «دعم علاج الأمراض المزمنة مشروع العلاج

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