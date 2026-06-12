قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: خدمات علاجية مجانية لمواطني القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بكفر الشيخ
الاتحاد الأوروبي: حل الدولتين المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
انفجار وحريق ضخم في نادٍ رياضي بأمستردام يُصيب 7 أشخاص
صعّد لهجته ضد إيران .. ترامب: لا مكان لـ"حسن النية"وهجمات هرمز مرفوضة
اتهامات ونفي وتصريحات جريئة.. القصة الكاملة في أزمة سعد الصغير والراقصة شمس
الصفحة الرسمية لـ هاني شاكر تحيي الذكرى الأربعين لرحيله
وزير الخارجية ونظيره السويسري يؤكدان على أهمية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
بين القوانين والجدل الإنساني.. هل يُمنع إطعام الحيوانات الضالة في العالم؟
هل يواصل الذهب صعوده؟.. توقعات بقفزات جديدة حتى 7500 جنيه
طاقم برازيلي لإدارة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
أخبار السيارات| BYD تفاجئ العالم ببطارية تشحن خلال 5 دقائق.. دينزا تطلق أول سيارة بقوة 1139 حصانا.. الذكاء الصناعي يبدأ في تصميم العربيات
فتح تحقيق فوري.. وفاة طيار ومتدربة بالأكاديمية المصرية للطيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالة تأهب قصوي .. معركة خفية تهدد مونديال 2026

الأوبئة
الأوبئة
أمينة الدسوقي

بينما تتجه أنظار العالم إلى الملاعب لمتابعة أعظم بطولة كروية على وجه الأرض كأس العالم حيث تدور خلف الكواليس معركة من نوع مختلف فقبل أن يتنافس النجوم على تسجيل الأهداف، تستعد السلطات الصحية لمواجهة خصم غير مرئي قد يتسلل بين ملايين الجماهير القادمة من مختلف أنحاء العالم الأمراض المعدية.

ومع وصول ملايين المشجعين خلال شهري يونيو ويوليو لحضور منافسات كأس العالم 2026، تحولت غرف العمليات الصحية ومراكز المراقبة الوبائية إلى خلية نحل تعمل على مدار الساعة، في محاولة لضمان أن تبقى البطولة حدثا رياضيا استثنائيا لا بؤرة لتفشي الأمراض.

مونديال عالمي وتحديات صحية عابرة للحدود

منذ سنوات، بدأت السلطات الصحية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وضع خطط استباقية لمواجهة السيناريوهات المحتملة مع تدفق زوار من أكثر من 100 دولة.

ففي الوقت الذي يتجمع فيه المشجعون داخل المطارات والفنادق ووسائل النقل والملاعب ومناطق الاحتفال، تزداد فرص انتقال الأمراض المعدية، ما يجعل البطولة اختبارًا حقيقيًا لقدرات أنظمة الصحة العامة على الاستجابة السريعة.

ورغم أن أمراضًا مثل الإيبولا وفيروس هانتا تصدرت العناوين الإعلامية مؤخرًا، فإن الخبراء يرون أن التهديدات الأكثر واقعية تختلف كثيرًا عن تلك التي تستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام.

الحصبة الخطر الأول في حسابات الخبراء

تتصدر الحصبة قائمة المخاوف الصحية المرتبطة بالمونديال، إذ تعد من أكثر الأمراض المعدية قدرة على الانتشار بين التجمعات البشرية الكبيرة.

ويكمن الخطر في أن الفيروس يستطيع البقاء عالقًا في الهواء لفترات طويلة بعد مغادرة المصاب للمكان، ما يمنحه قدرة استثنائية على الانتقال إلى أعداد كبيرة من الأشخاص خلال وقت قصير.

ويحذر المختصون من أن مسافرًا واحدًا مصابًا بالحصبة قد ينقل العدوى إلى عشرات أو حتى مئات الأشخاص داخل المطارات أو الفنادق أو وسائل النقل الجماعي قبل أن تظهر عليه الأعراض أو يدرك إصابته.

وتزداد المخاوف في ظل عودة ظهور المرض في عدة مناطق حول العالم، بالتزامن مع تراجع معدلات التطعيم في بعض الدول خلال السنوات الأخيرة.

حمى الضنك تهديد يتنقل على أجنحة البعوض

بعيدا عن الأمراض التنفسية، تراقب السلطات الصحية خطرا آخر يتمثل في حمى الضنك، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في بعض المناطق خلال الفترة الماضية.

وتنبع الخطورة من وجود أنواع من البعوض القادرة على نقل الفيروس في عدد من الولايات الأمريكية، ما يفتح الباب أمام إمكانية انتقال العدوى محليا إذا وصل زوار يحملون الفيروس إلى تلك المناطق.

وتتضاعف المخاوف لأن البطولة ستقام خلال أشهر الصيف، وهي الفترة التي تشهد ذروة نشاط البعوض في مدن مستضيفة مثل ميامي وهيوستن ودالاس ولوس أنجلوس.

كورونا لم يختفي والرقابة مستمرة

ورغم تراجع المخاوف العالمية المرتبطة بفيروس كورونا مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات، فإن المختصين لا يزالون يتابعون الوضع عن كثب.

فالتاريخ الحديث أظهر أن الولايات المتحدة شهدت موجات صيفية متكررة للفيروس، ما يدفع الخبراء إلى مراقبة أي مؤشرات مبكرة على زيادة الإصابات خلال فترة البطولة.

كما تشمل المتابعة أمراضًا تنفسية أخرى مثل الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي، التي قد تجد في التجمعات الجماهيرية الكبيرة بيئة مناسبة للانتشار.

لماذا لا يقلق الخبراء كثيرًا من الإيبولا؟

رغم الضجة الإعلامية التي ترافق أي حديث عن الإيبولا، يؤكد المتخصصون أن خطر انتقاله خلال كأس العالم يظل منخفضًا للغاية فالمرض لا ينتشر عبر الهواء أو المخالطة العابرة، بل يحتاج إلى اتصال مباشر بسوائل جسم الشخص المصاب، وهو ما يجعل احتمالات تفشيه خلال حدث جماهيري أقل بكثير مقارنة بأمراض مثل الحصبة أو الإنفلونزا.

خطة أميركية لرصد الخطر قبل وقوعه

إدراكًا لحجم التحدي، عززت السلطات الأمريكية منظومة المراقبة الصحية في الولايات المستضيفة للمباريات، ووسعت نطاق التعاون بين المستشفيات وإدارات الصحة المحلية وخدمات الطوارئ.

كما جرى تطوير آليات تبادل المعلومات والتنسيق السريع للكشف المبكر عن أي حالات مشتبه بها، مع التركيز بشكل خاص على الأمراض التي يمكن أن تنتقل عبر المسافرين القادمين من الخارج.

تكساس تتحرك بخطة استباقية غير مسبوقة

في ولاية تكساس، التي تستضيف العدد الأكبر من مباريات البطولة، اتخذت السلطات الصحية خطوات إضافية لتعزيز الجاهزية.

فقد تم إنشاء خط استشاري متخصص يعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، يربط الأطباء مباشرة بخبراء الأمراض المعدية والأمراض المرتبطة بالسفر، لتقديم الدعم الفوري عند الاشتباه بأي حالة مرضية قد تكون مرتبطة بالمونديال.

وستتاح هذه الخدمة للمستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء الولاية، إضافة إلى الفرق الطبية المرافقة للمنتخبات المشاركة، ما يضمن سرعة التشخيص واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة.

بطولة تحت المراقبة

مع انطلاق كأس العالم 2026، تبدو الاستعدادات الصحية في الولايات المتحدة جزءا لا يقل أهمية عن الاستعدادات الرياضية والأمنية.

فبينما يحلم المشجعون بالأهداف والبطولات واللحظات التاريخية، تعمل فرق الصحة العامة بصمت لضمان ألا تتحول أكبر احتفالية كروية في العالم إلى فرصة لانتشار الأوبئة.

قد لا يرى الجمهور هذه الجهود خلف الكواليس، لكنها ستكون أحد العوامل الحاسمة في نجاح البطولة، وحماية ملايين الزوار الذين سيتقاسمون شغف كرة القدم تحت سقف حدث عالمي استثنائي.

كأس العالم كأس العالم 2026 منافسات كأس العالم 2026 الأمراض المعدية الإيبولا وفيروس هانتا فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

أسعار الذهب.. 405 جنيهات هبوطا في عيار 21 خلال أسبوع

ابراهيم عبد الجواد

إبراهيم عبد الجواد يكشف عن أولي صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تبدأ بعد 8 أيام| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ..مواعيد رسمية نهائية

أمريكا وإيران

العقوبات ومضيق هرمز.. النص الكامل لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لوقف الحرب

الدكتور لطفي مرعي

بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل

سعد الصغير والراقصة شمس

سعد الصغير يكشف المستور في أزمته مع الراقصة شمس: اتعرضت للابتزاز والتهديد وما حصلش جواز بينا

أمين عمر

للتاريخ.. طاقم تحكيم مصري كامل بقيادة أمين عمر يقود ثاني مباريات كأس العالم

ترشيحاتنا

النوم

حين يختل النوم.. كيف يسرق السهر توازن “الساعة البيولوجية” من جسدك؟

ارشفية

الخارجية الفرنسية: نريد لبنان خاليا من الحروب وندعم مؤسسات الدولة والجيش اللبناني

السوشيال ميديا

بين المقارنة والرضا.. لماذا سرقَت السوشيال ميديا سكينة القلوب؟

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | تناول هذه الأكلات ينظف الكبد من السموم.. أطعمة تُرهق الكلى

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وزير الري ونائب محافظ الشرقية يتفقدان تطهير ترعة السعيدية بأبو حماد

وزير الري
وزير الري
وزير الري

من هي سفيرة كأس العالم المكسيكية لعام 2026؟

سلمى حايك
سلمى حايك
سلمى حايك

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد