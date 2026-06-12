روشتة لمنع السرحان في الصلاة.. اعرف كيف تخشع بين يدى الله

روشتة لمنع السرحان في الصلاة.. يرغب الكثير أن يعرفوا كيفية التغلب على شرود الذهن فى الصلاة، للوقوف بين يدى الله بخشوع، وفى السطور القادمة نوضح كيف تخشع فى الصلاة.. في التقرير التالي كيفية الخشوع في الصلاة، والسبل التي تعينك عليه.

خطوات بسيطة تعينك على الخشوع في الصلاة

أوضح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، 6 خطوات بسيطة يستطيع بها المسلم أن يصل إلى الخشوع في الصلاة، وذلك على النحو الآتى:

1. حسن الاستعداد للصلاة بإسباغ الوضوء والملبس المناسب.

2. الحرص على أدائها فى وقتها.

3. اختيار مكان مناسب للصلاة بعيدا عن التشويش.

4. استحضار عظمة الله وكأنك واقف بين يديه سبحانه.

5. التأنى والطمأنينة أثناء أداء الصلاة.

6. تدبر معانى الآيات والذكر.

10 أمور تساعدك على الخشوع في الصلاة

1- ردد الأذان

2- أسبغ الوضوء وحسنه

3- صل الصلاة على وقتها، وحافظ على أدائها فى جماعة

4- ابتعد عن الضوضاء والمشتتات

5- اطمئن فى أداء الصلاة

6- استشعر قرب الله منك

7- اعرف معانى الآيات التى تصلى بها وتدبرها

8- استحضر معانى الأذكار داخل الصلاة

9- أكثر من الدعاء فى السجود

10- حافظ على أذكار ختم الصلاة

أسباب تعيق الخشوع في الصلاة

أسباب تعيق الخشوع في الصلاة ..تأدية الصلاة بسرعة وعدم التأني في قراءة القرآن.

انشغال الفكر بأمور أخرى غير الصلاة.

عدم تقدير قيمة الخشوع ومكانته.

اختيار المكان غير المناسب للصلاة فيه.

علاج السهو في الصلاة

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن علاج السهو الشديد في الصلاة هو أن يُهيئ المصلي نفسه قبل الصلاة بدقيقتين أو ثلاث بأنه سيصلي ويقف بين يد مالك الملك الله عز وجل.

ولفت إلى أنه يجب المحافظة على السُنة القبلية للصلاة لأنها تمهّد القلب والعقل والجوارح لأداء الفريضة.

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، قائلا: إذا أراد المصلي أن يخشع في الصلاة ويشعر بها سيخشع إذا أراد ذلك.

وأشار إلى أنه يجب الحرص على الذكر والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل كل صلاة وأداء السنة ثم استحضار عظمة الله عز وجل وادخل في الصلاة بهدوء وسكينة.

ودعا إلى المواظبة على دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام مباشرة بأن يقول المصلي:" اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم " ويشرع في قراءة الفاتحة".

هل يجوز الاستعاذة أثناء الصلاة لمقاومة السرحان؟

قالت دار الإفتاء، إنه يستحب الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان عند وسوسته في أثناء الصلاة، لتحصيل الخشوع في الصلاة، مشيرة إلى أنه لا حرج في التعوذ من وسوسة الشيطان أثناء الصلاة، ولا تبطل الصلاة بهذا.

واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل التعوذ من الشيطان أثناء الصلاة من أجل عدم السرحان أمر جائز؟» بما روي عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي؛ يَلْبِسُهَا عَلَيَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا»، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي. أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

ونقلت قول الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (14/ 190، ط. دار إحياء التراث العربي): [وَفِي هَذَا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وَسْوَسَتِهِ مَعَ التَّفْلِ عَنْ الْيَسَارِ ثَلَاثًا] .



موانع الخشوع في الصلاة

-سيطرة الدنيا على الشخص والانشغال بها.

-عدم إدراك قيمة الصلاة وتأثيرها.

-عدم الإحساس بنعم الله.

-الظلم، ظلم الشخص لأخيه المسلم.

-معصية الله فالمعاصي تطفئ القلوب.



أحكام السهو في الصلاة

أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن سجود السهو سنة، شُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان.

وأشارت إلى أنه «سجدتان يسجدهما المصلى، قبل السلام أو بعده»، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» رواه مسلم، وفي الصحيحين، قصة ذي اليدين، أنه صلى الله عليه وسلم، سجد بعدما سلم .

وأضافت أنه يشرع سجود السهو في الحالات الآتية :

(1)إذا سلم قبل إتمام الصلاة

(2)عند الزيادة عن الصلاة

(3)عند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة

(4)عند الشك في عدد ركعات الصلاة، كان شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو .