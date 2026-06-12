غلق طريق طوخ - شبين القناطر أمام النقل الثقيل وتحويل الحركة المرورية لطرق بديلة

أعلنت الجهات المعنية بمحافظة القليوبية غلق طريق طوخ – شبين القناطر أمام سيارات النقل الثقيل بشكل مؤقت، وتحويل حركة المرور إلى مسارات بديلة، وذلك في إطار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق وكوبرى ميت كنانة واستكمال مشروعات المرافق.



وشهد الطريق خلال الفترة الماضية تنفيذ أعمال إحلال وتجديد للمرافق والبنية التحتية تمهيدًا لأعمال الرصف والتطوير الشامل، حيث وجهت المحافظة بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق جدول زمني محدد لتسهيل الحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الجهات المختصة أنه تم وضع تحويلات مرورية بديلة لاستيعاب حركة سيارات النقل ومنع التكدسات المرورية، لضمان سلامة المواطنين وقائدي المركبات لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية بشكل كامل.