ضبط سيارات ومركبات منتهية التراخيص بمركزى كوم أمبو ودراو في أسوان

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمتابعة الحالة المرورية والتأكد من الإلتزام بالقوانين المنظمة لحركة المركبات وذلك فى ضوء جهود المحافظة لتحقيق السيولة المرورية وفرض الإنضباط بالشوارع والطرق الرئيسية.

ضبط سيارات منتهية الترخيص بالطريق الزراعى الشرقى

وخلال جولته الميدانية بمركزى كوم أمبو ودراو ، باشر محافظ أسوان ضبط العديد من السيارات والمركبات منتهية الترخيص أثناء سيرها على الطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للحالة المرورية والتصدى لأى مخالفات قد تؤثر على سلامة المواطنين أو تعيق حركة المرور.

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

ووجه المهندس عمرو لاشين الجهات المختصة بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المركبات المخالفة، مع التأكد من تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لحركة السير بما يحقق الإلتزام ويحافظ على سلامة مستخدمى الطرق.

تنسيق مستمر بين الجهات المعنية

وأكد محافظ أسوان على ضرورة التنسيق المتواصل بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية لضبط حركة سير السيارات والمركبات، ومتابعة التراخيص بصورة دورية، والتعامل الفورى مع أى مخالفات يتم رصدها.

تكثيف الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط

وشدد المهندس عمرو لاشين على أهمية إستمرار الحملات المرورية المكثفة بمختلف الطرق والمحاور الرئيسية والداخلية، بما يسهم فى تحقيق الإنضباط المرورى، والحد من المخالفات، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

وشدد على مواصلة الحملات المرورية المكثفة لضبط المركبات المخالفة ومنتهية الترخيص، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة وتطبيق القانون بكل حزم لتحقيق السيطرة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.