سعيد العويران: أقمت وليمة ونطيت من الفرحة احتفالًا بتتويج الزمالك بالدوري

أعرب سعيد العويران، نجم الكرة السعودية السابق، عن حبه الكبير لنادي الزمالك، مؤكدًا أنه ينتمي لتشجيع القلعة البيضاء منذ سنوات طويلة، وذلك خلال ظهوره في برنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة إم بي سي مصر.

وقال سعيد العويران خلال تصريحاته: «أنا زملكاوي أبًا عن جد وأحب وأعشق الزمالك»، في إشارة إلى ارتباطه الكبير بالنادي الأبيض ومتابعته الدائمة لأخباره ونتائجه.

وخلال الحوار، سأله الإعلامي مهيب عبد الهادي عن رد فعله بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري، ليرد العويران قائلًا: «والله كنت مبسوط ونطيت من الفرحة»، معبرًا عن سعادته الكبيرة بحصد الفريق للبطولة.

وكشف نجم الكرة السعودية السابق عن طريقة احتفاله باللقب، موضحًا أنه أقام وليمة في اليوم التالي لتتويج الزمالك، حيث قال: «ثاني يوم عملت دبيحة للشباب كلهم وعزمتهم بعد فوز الزمالك بالدوري، كان دوري صعب والله ومعقد».

وأضاف العويران أنه كرر الاحتفال نفسه بعد تتويج النصر السعودي بلقب الدوري، مؤكدًا: «ولما فاز النصر بالدوري سويت دبيحة ثانية للشباب».

وأثارت تصريحات سعيد العويران تفاعلًا واسعًا بين جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما كشف عن مدى ارتباطه بالنادي الأبيض واحتفاله الخاص بتتويجه بلقب الدوري.