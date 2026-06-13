قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان
كاتس: إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة
العثور على جثة قرب معسكر إيران في كأس العالم 2026
أمريكا تضرب بقوة.. رباعية في شباك باراجواي في بداية مشوارها بالمونديال
برلمانية تطالب بتطوير طريق مطروح السلوم لإنقاذ الأرواح من الحوادث
إصابة 13 شخصًا في تصادم نقل وميكروباص على طريق مطروح - سيوة
تطبيق Waze يطلق ميزة إظهار إشارات المرور على مسار القيادة لعام 2026
أمير هشام: ممدوح عباس صرف مكافآت مالية للاعبين بعيدًا عن بالزمالك
مفاجآت في تشكيل منتخب مصر.. مهيب عبد الهادي يكشف خطة حسام حسن
دعاء رأس السنة الهجرية 1448.. أفضل الأدعية المستجابة لاستقبال العام الهجري الجديد
نسبة الزيادة كام؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026
محافظ سوهاج يتابع استعدادات تشغيل مصنع تحويل المخلفات لوقود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سعيد العويران: أقمت وليمة ونطيت من الفرحة احتفالًا بتتويج الزمالك بالدوري

سعيد العويران
سعيد العويران
محمد بدران

أعرب سعيد العويران، نجم الكرة السعودية السابق، عن حبه الكبير لنادي الزمالك، مؤكدًا أنه ينتمي لتشجيع القلعة البيضاء منذ سنوات طويلة، وذلك خلال ظهوره في برنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة إم بي سي مصر.

وقال سعيد العويران خلال تصريحاته: «أنا زملكاوي أبًا عن جد وأحب وأعشق الزمالك»، في إشارة إلى ارتباطه الكبير بالنادي الأبيض ومتابعته الدائمة لأخباره ونتائجه.

وخلال الحوار، سأله الإعلامي مهيب عبد الهادي عن رد فعله بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري، ليرد العويران قائلًا: «والله كنت مبسوط ونطيت من الفرحة»، معبرًا عن سعادته الكبيرة بحصد الفريق للبطولة.

وكشف نجم الكرة السعودية السابق عن طريقة احتفاله باللقب، موضحًا أنه أقام وليمة في اليوم التالي لتتويج الزمالك، حيث قال: «ثاني يوم عملت دبيحة للشباب كلهم وعزمتهم بعد فوز الزمالك بالدوري، كان دوري صعب والله ومعقد».

وأضاف العويران أنه كرر الاحتفال نفسه بعد تتويج النصر السعودي بلقب الدوري، مؤكدًا: «ولما فاز النصر بالدوري سويت دبيحة ثانية للشباب».

وأثارت تصريحات سعيد العويران تفاعلًا واسعًا بين جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما كشف عن مدى ارتباطه بالنادي الأبيض واحتفاله الخاص بتتويجه بلقب الدوري.

سعيد العويران الزمالك السعودية القلعة البيضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية

عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية

محمد صلاح

نجم بلجيكا يستفز محمد صلاح قبل مواجهة منتخب مصر.. ماذا قال؟

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 .. ترقبوها قريباً

الأرجنتين

إطلاق نار بالقرب من مقر منتخب الأرجنتين بأمريكا وسقوط ضحايا

سعر الذهب

7142 جنيها .. آخر سعر لأكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

سكن لكل المصريين

كراسة شروط سكن لكل المصريين.. 8 مستندات أساسية لحجز شقق الإسكان 2026

كأس العالم

التردد متاح.. قنوات مجانية تنقل كأس العالم 2026

إجازة رأس السنة الهجرية 2026

بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 للموظفين

ترشيحاتنا

"البودرة البيضاء" في عصير القصب

​أغلب المحال تستخدمها بكميات كبيرة.. تعرف على خطورة البودرة البيضاء في عصير القصب

غش عصير القصب بطوخ

بعد ضبط كمية من «ثاني أكسيد التيتانيوم» المستخدمة في غش عصير القصب بطوخ.. إزاي تعرف المغشوش؟

أسعار السبائك الذهب

أوزان خفيفة.. أسعار السبائك الذهب اليوم الخميس

بالصور

كيف تتجنب التسمم الغذائي في درجات الحرارة المرتفعة؟.. نصائح مهمة لحماية أسرتك في الصيف

كيف تتجنب التسمم الغذائي في درجات الحرارة المرتفعة؟ نصائح مهمة لحماية أسرتك في الصيف
كيف تتجنب التسمم الغذائي في درجات الحرارة المرتفعة؟ نصائح مهمة لحماية أسرتك في الصيف
كيف تتجنب التسمم الغذائي في درجات الحرارة المرتفعة؟ نصائح مهمة لحماية أسرتك في الصيف

أطعمة تحمي الجسم من الجفاف في الصيف.. احرص على تناولها في الأيام الحارة

أطعمة تحمي الجسم من الجفاف في الصيف.. احرص على تناولها في الأيام الحارة
أطعمة تحمي الجسم من الجفاف في الصيف.. احرص على تناولها في الأيام الحارة
أطعمة تحمي الجسم من الجفاف في الصيف.. احرص على تناولها في الأيام الحارة

أخطاء شائعة عند تشغيل المروحة قد تزيد الشعور بالحر.. تجنبيها في الصيف

أخطاء شائعة عند تشغيل المروحة قد تزيد الشعور بالحر.. تجنبيها في الصيف
أخطاء شائعة عند تشغيل المروحة قد تزيد الشعور بالحر.. تجنبيها في الصيف
أخطاء شائعة عند تشغيل المروحة قد تزيد الشعور بالحر.. تجنبيها في الصيف

هل شرب الماء أثناء الطعام يسبب زيادة الوزن؟.. الحقيقة كاملة

هل شرب الماء أثناء الطعام يسبب زيادة الوزن؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء أثناء الطعام يسبب زيادة الوزن؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء أثناء الطعام يسبب زيادة الوزن؟ الحقيقة كاملة

فيديو

اكتشاف نقوش صخرية

نقوش صخرية تحكي الماضي .. عبارة نادرة عن عمر بن الخطاب تثير اهتمام الباحثين

محمد صلاح

عقد لـ 3 مواسم.. فنربخشة التركي يسعى لضم مو صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد