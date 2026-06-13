حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بشوارع مرسى علم

واصلت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم جهودها لرفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط بالشوارع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتيسير الحركة أمام المواطنين والزائرين.

وفي هذا الإطار، قاد اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، جولة ميدانية موسعة عقب صلاة الجمعة بمنطقة السوق القديم بوسط المدينة، لمتابعة مستوى الانضباط والتأكد من خلو الشوارع والأرصفة من الإشغالات والمخالفات التي تعوق حركة المواطنين.

وخلال الجولة، شدد رئيس المدينة على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مؤكدًا أن الحملات مستمرة بشكل دوري للتعامل مع أي تعديات على الطرق أو الأرصفة، والحفاظ على الوجه الحضاري والسياحي لمدينة مرسى علم.

وأكد اللواء حازم خليل أهمية تكثيف أعمال المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الشوارع والمناطق الحيوية، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل المرور اليومي على مختلف الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية لرصد أي مخالفات أو إشغالات والتعامل معها بشكل فوري.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة باعتبارها إحدى أهم المقاصد السياحية بمحافظة البحر الأحمر.