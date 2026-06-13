قنصل مصر بميلانو يدعو المستثمرين الإيطاليين إلى دراسة المزايا المقدمة للمستثمر الأجنبي

أعلن السفير وليد عثمان قنصل عام مصر في ميلانو عن التنسيق المشترك بين القنصلية العامة في ميلانو والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتدشين أول شركة إيطالية للحديد والصلب في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أن هذه الشركة من المقرر أن تباشر أعمالها التشغيلية قريبا، وهو ما يمثل دفعة قوية للتعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين في إطار جهود القنصلية العامة في ميلانو لجذب الاستثمارات الإيطالية إلى مصر.

جاء ذلك خلال مشاركة قنصل مصر في ميلانو في مؤتمر اقتصادي بعنوان "مصر كوجهة إستراتيجية للمشروعات التجارية الإيطالية" بمدينة ميلانو للترويج للاستثمار في مصر، وذلك بالتنسيق مع كل من الغرفة التجارية العربية الإيطالية وجمعية أسولمباردا التجارية الإيطالية وشركة Nile Air وشركة Sacbo المسئولة عن إدارة أحد أهم مطارات مدينة ميلانو.

كما شارك في المؤتمر أيضا ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العربية للتصنيع والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح القنصل العام أن إيطاليا هي الشريك التجاري الأول لمصر في أوروبا، معرباً عن أمله في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك عدد الشركات الإيطالية المستثمرة فى مصر.

ودعا السفير وليد عثمان المستثمرين الإيطاليين إلى دراسة السوق المصري والمزايا التي تقدمها الحكومة المصرية حاليا للمستثمر الأجنبي ، مشيرا إلى موقع مصر الاستراتيجي والبنية التحتية المتميزة، وكذلك توقيع مصر على عدد كبير من الاتفاقيات التجارية التي تسمح بمميزات تفضيلية للمنتجات المصرية في أكثر من 100 دولة.

حضر المؤتمر الاقتصادي عدد من رجال الأعمال الإيطاليين الذين أعربوا عن تطلعهم للاستثمار في مصر، غير أنه من المرجح عقد اجتماعات B2B بين المستثمرين المصريين ونظرائهم الإيطاليين قريبا.

وتتطلع عدد من الشركات الإيطالية إلى الاستثمار فى مصر خاصة فى مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والمجالات المتعلقة بالأزياء "الغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة والجلود" وتصدير المنتجات الغذائية والاعتماد على مصر كقاعدة إنتاجية للتصدير إلى شتى أنحاء العالم.

تجدر الإشارة إلى أن شمال إيطاليا يعد من أكثر المناطق نموًا اقتصاديًا، ليس فقط في البلاد، بل في جميع أنحاء أوروبا.

ومثل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة لومبارديا، أغنى منطقة في إيطاليا، حوالي 22% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وتعد مدينة ميلانو عاصمة الموضة والابتكار فى أوروبا هي المركز المالي والتجاري فى إيطاليا وتجذب المدينة العديد من الشركات العالمية وهي مسقط رأس للعلامات التجارية الايطالية الفاخرة.

وعلى صعيد آخر، تمثل المناطق الحرة في مصر، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة للشركات التي تستهدف استخدام مصر كمنصة للتصدير إلى إفريقيا والشرق الأوسط.