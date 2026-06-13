تشييع جثمان شقيقة أسامة هيكل وزير الإعلام السابق من مسجد السلام بمدينة نصر.. صور

شيعت جنازة شقيقة أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، عقب صلاة الظهر من مسجد السلام في مدينة نصر، وحرص على الحضور الأهل والأصدقاء والشخصيات العامة.

وكان قد أعلن أسامة هيكل وزير الإعلام السابق، وفاة شقيقته غادة هيكل، وذلك عبر منشور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ناعيًا الفقيدة ومطالبًا بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب أسامة هيكل: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت الى رحمه الله شقيقتى غاده هيكل وستشيع الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد السلام بمدينه نصر بجوار الوفاء والامل نسألكم الدعاء للفقيدة الكريمة".