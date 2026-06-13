ايركايرو تدشن خطًا جويًا جديدًا بين الإسكندرية والرياض.. صور

أعلنت شركة إيركايرو بدء تشغيل خطها الجوي الجديد المباشر بين مطار الإسكندرية ومدينة الرياض، بواقع رحلتين أسبوعيًا يومي الخميس والسبت من كل أسبوع.

وشهد اليوم انطلاق أولى رحلات الخط الجديد، حيث غادرت الرحلة من مطار الإسكندرية إلى العاصمة السعودية الرياض وعلى متنها 180 راكبًا، في مؤشر إيجابي يعكس الطلب المتنامي على السفر بين الجانبين.

وأكد حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو ، أن تدشين هذا الخط يأتي في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى التوسع في شبكة خطوطها الإقليمية والدولية وتوفير المزيد من خيارات السفر المباشر لعملائها، خاصة من محافظات الإسكندرية والساحل الشمالي والدلتا إلى مختلف المدن السعودية.

وأضاف شريف أن الشركة تتوقع نمو الحركة التشغيلية على الخط الجديد خلال الفترة المقبلة، بما يمهد لزيادة عدد الرحلات تدريجيًا وصولًا إلى تشغيل رحلات يومية وفقًا لمعدلات الطلب وحجم الإقبال، مشيرًا إلى أن الخط يمثل إضافة مهمة لشبكة إيركايرو في السوق السعودي الذي يُعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة.

وأوضح أن ايركايرو تواصل تنفيذ خططها التوسعية لتعزيز الربط الجوي بين مصر والأسواق الرئيسية في المنطقة، بما يسهم في دعم حركة السياحة والأعمال وخدمة الجاليات المصرية بالخارج، مع الالتزام بتقديم خدمات تشغيلية متميزة وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

يأتي إطلاق خط الإسكندرية – الرياض ضمن جهود إيركايرو المستمرة لتوسيع شبكة وجهاتها وتلبية احتياجات المسافرين، بما يعزز مكانتها كإحدى شركات الطيران المصرية الرائدة ذات النمو المتسارع في الأسواق الإقليمية والدولية.