عودة قوية لنادين نجيم.. ممكن يخطف الأنظار ويحقق تفاعلا جماهيريا كبيرا

نجح مسلسل «ممكن»، الذي يُعرض حاليًا على منصة MBC شاهد، في فرض نفسه بقوة على الساحة الدرامية العربية، محققًا حالة واسعة من التفاعل الجماهيري والنقدي، ليصبح واحدًا من أكثر الأعمال مشاهدة وتداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمثل «ممكن» عودة قوية للنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم إلى الدراما بعد غياب دام عامين، حيث تشارك البطولة لأول مرة مع النجم التونسي ظافر العابدين، في ثنائية لاقت استحسان الجمهور منذ الحلقات الأولى، تحت إدارة المخرج اللبناني أمين درة.

وتدور أحداث العمل حول «زياد»، طبيب القلب الناجح الذي يعيش تحت وطأة ماضٍ مؤلم، و«نور» الفتاة الحالمة التي وقعت ضحية الخداع وسُلبت حريتها. وعندما تجمعهما صفقة غير متوقعة، تبدأ رحلة مليئة بالصراعات النفسية والعاطفية والمفاجآت، ليصبح الحب نفسه اختبارًا صعبًا وثمنه باهظًا.

ويتميز المسلسل بامتلاكه عناصر نجاح متكاملة، بداية من السيناريو الذي كتبه مجدي أمين ومنى الشيمي، مرورًا بالإخراج الأنيق لأمين درة، وصولًا إلى الأداء اللافت لنجوم العمل وفي مقدمتهم نادين نسيب نجيم، ظافر العابدين، زينة مكي، أنجو ريحان، آلان سعادة، ورودريغ سليمان.

كما ساهمت شارة المسلسل في تعزيز حالة النجاح التي يحققها العمل، حيث أثبت النجم مروان خوري مجددًا أنه أحد أبرز صناع الأغنية العربية المتكاملة. فقد حصدت الشارة إشادات واسعة منذ طرحها، بفضل صوته الدافئ وإحساسه المرهف، إلى جانب الكلمات العميقة واللحن المؤثر اللذين حملا توقيعه، لتصبح الأغنية جزءًا أساسيًا من الهوية العاطفية للمسلسل.

والعمل من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان للمنتج صادق الصباح، التي تواصل تقديم أعمال عربية مشتركة بمواصفات إنتاجية عالية، ساهمت في رفع مستوى المنافسة داخل الدراما العربية.

ومع تصاعد الأحداث، يؤكد «ممكن» أن الدراما العربية قادرة على جذب المشاهد العربي ومنافسة الأعمال الأجنبية والتركية، بفضل قصته الإنسانية المؤثرة ورسائله الاجتماعية ومستواه الفني الرفيع، ليصبح أحد أبرز الأعمال الدرامية العربية المشتركة خلال الموسم الحالي.