باحث : أزمة سلاح حزب الله ستظل معقدة

قال الكاتب والباحث السياسي أحمد محارم إن أزمة السلاح في لبنان ما زالت تمثل واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا على الساحة اللبنانية، في ظل الجدل المستمر حول دور حزب الله وعلاقته بالدولة اللبنانية.

لبنان ودعم القضية الفلسطينية

وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية أن حزب الله يؤكد دائمًا أن سلاحه موجه للدفاع عن لبنان ودعم القضية الفلسطينية والتصدي للهجمات الإسرائيلية، بينما تتمسك الدولة اللبنانية بموقفها الداعي إلى أن يكون السلاح تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية.

وأشار محارم إلى أن هذه المعادلة المعقدة لا تزال تثير خلافات سياسية داخل لبنان، كما تمنح إسرائيل فرصة لاستغلال الأوضاع من وقت لآخر، لافتًا إلى أن العمليات العسكرية الأخيرة تسببت في موجات نزوح واسعة وخسائر كبيرة في الممتلكات والبنية التحتية، ما أدى إلى معاناة إنسانية كبيرة للمدنيين.

الخسائر البشرية والمادية

وتابع: "في النهاية يبقى التساؤل مطروحًا حول نتائج هذا الصراع المستمر، ومن يتحمل كلفته الحقيقية في ظل الخسائر البشرية والمادية التي يتكبدها المدنيون".

وعلى صعيد آخر، تطرق محارم إلى تنظيم بطولة كأس العالم، مشيدًا بالتجربة القطرية في استضافة مونديال 2022، مؤكدًا أن قطر نجحت في تقديم نسخة مميزة من البطولة حظيت بإشادة عالمية واسعة.

استضافة الولايات المتحدة للفعاليات الرياضية

كما انتقد بعض الوقائع المرتبطة باستضافة الولايات المتحدة للفعاليات الرياضية الدولية، معتبرًا أن بعض الإجراءات التي تعرض لها مسؤولون أو مشجعون من دول مختلفة أثارت جدلًا وانتقادات، كما رأى أن بعض المواقف الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وضعت المنظمة في موقف حرج، بحسب تعبيره.