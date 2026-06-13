عبد الغفار: هناك متابعة دورية ومستمرة من الرئيس السيسى لمختلف الملفات الصحية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أن الدولة تنفذ بشكل مستمر عددا من الإجراءات والتطويرات التى تستهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع الحرص على تلبية جميع احتياجاتهم.

وأضاف خالد عبد الغفار - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد - أن الدولة حريصة على الارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل تدريجى ومستدام، مؤكدا أن هناك متابعة دورية ومستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمختلف الملفات الصحية، سواء بشكل أسبوعى أو يومي فى بعض القضايا المهمة.

وأوضح عبد الغفار أن محافظة سوهاج شهدت نقلة كبيرة فى مستوى الخدمات والبنية الصحية خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى وجود تفكير فى ضمها إلى المراحل المقبلة من منظومة التأمين الصحى الشامل، فى إطار التوسع التدريجي لتطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية.

وأشار وزير الصحة إلى وجود تطور كبير فى البنية الصحية، خاصة بالمحافظات التى تشهد رواجا سياحيا وإقبالا كثيفا، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الاهتمام لا يقتصر على هذه المحافظات فقط، بل يشمل جميع محافظات الجمهورية من خلال التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد خالد عبد الغفار حرص الحكومة على الاطمئنان على بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، المعروفة بـ"عروس الصعيد"، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة.

وأضاف وزير الصحة أنه قام بجولات تفقدية في مختلف مراكز المحافظة، مؤكدا أن العمل على هذه الخطوة استمر نحو عام كامل، وأن الزيارة الأخيرة للمنيا جاءت للاطمئنان على جاهزية المنظومة وآخر الاستعدادات الخاصة بتطبيقها.

وأكد عبد الغفار، أن جميع سكان محافظة المنيا والمقيمين بها سيدخلون ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن أي شخص غير مسجل بالمنظومة يجب عليه التوجه للتسجيل والاستفادة من الخدمات المقدمة.

وأشار وزير الصحة إلى أن حجم الدعم المخصص لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا يصل إلى 151 مليار جنيه، بما يعكس اهتمام الدولة بتوفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.