«الذهب الأصفر» يزين مزارع طور سيناء.. انطلاق موسم حصاد المانجو بإنتاج وفير وجودة استثنائية

بدأ مزارعو مدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء موسم حصاد المانجو وسط حالة من التفاؤل والسعادة، بعد ظهور مؤشرات قوية على جودة المحصول ووفرة الإنتاج خلال الموسم الحالي، في ظل ما تتمتع به المحافظة من ظروف مناخية مميزة أسهمت في نضج الثمار مبكرًا وتحقيق معدلات إنتاج مرتفعة.

وأكد غانم سلامة، أحد مزارعي طور سيناء، أن جنوب سيناء أصبحت من المناطق الواعدة في زراعة المانجو، بفضل خصوبة التربة وارتفاع درجات الحرارة التي توفر بيئة مثالية لنمو الأشجار وجودة الثمار، مشيرًا إلى أن محصول هذا العام يتميز بحجم إنتاج كبير وجودة عالية انعكست على شكل الثمار ومذاقها.

وأوضح أن رحلة إنتاج المانجو تبدأ مبكرًا من خلال تنفيذ برامج متكاملة للعناية بالأشجار، تشمل أعمال التقليم خلال شهر أغسطس، ثم الانتظام في الري والتسميد والرعاية الزراعية على مدار العام، مع الاعتماد بصورة كبيرة على الأسمدة العضوية للحفاظ على جودة المحصول وتحسين إنتاجيته.

وقال إن أسعار المانجو داخل المزارع تختلف باختلاف الأصناف والجودة، وتتراوح حاليًا بين 30 و40 جنيهًا للكيلوجرام.

من جانبه، قال المهندس أبو القاسم محمود، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن المحافظة تشهد توسعًا مستمرًا في زراعة المانجو، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة نحو 7 آلاف فدان، مؤكدًا نجاح العديد من الأصناف المحلية والعالمية في التكيف مع طبيعة التربة والمناخ بالمحافظة.

وأشار إلى أن من أبرز الأصناف التي أثبتت نجاحها في جنوب سيناء: «الياسمينا، كيت، نعومي، السكري، الزبدة، والعويس»، وهي أصناف تتميز بجودة عالية وإقبال متزايد من المستهلكين في الأسواق.

وأضاف أن المانجو المنتجة بجنوب سيناء لا تقل جودة عن مثيلاتها في المحافظات الأخرى، بل تتميز بميزة إضافية تتمثل في النضج المبكر نتيجة المناخ الجاف وارتفاع درجات الحرارة، ما يساعد على نضج الثمار طبيعيًا على الأشجار ويحد من الحاجة إلى عمليات الكمر الصناعي، الأمر الذي يحافظ على جودة المنتج ويمنحه مذاقًا مميزًا.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أن المديرية تواصل تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين من خلال القوافل الزراعية والندوات التوعوية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج وتسهيل الإجراءات المتعلقة بكارت الفلاح، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق أفضل عائد اقتصادي للمزارعين، ودعم جهود التنمية الزراعية التي تشهدها محافظة جنوب سيناء خلال السنوات الأخيرة.

ويعد محصول المانجو من أهم المحاصيل البستانية الواعدة في جنوب سيناء، حيث تسهم التوسعات الزراعية المستمرة في تعزيز مكانة المحافظة على خريطة الإنتاج الزراعي، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم الأسواق المحلية بمحصول عالي الجودة يحظى بإقبال واسع من المستهلكين.