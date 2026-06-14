محافظ الوادي الجديد تلتقي قيادات فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم وفدًا من قيادات فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، وذلك بحضور محمد كجك نائب المحافظ، واللواء تامر هاشم رئيس فرع الهيئة الجديد، واللواء عبد الله سلطان رئيس الفرع السابق، في إطار التنسيق والتعاون المشترك لمتابعة عدد من الملفات الحيوية والتنموية بالمحافظة، وبحث سبل تعزيز كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، قدّمت المحافظ التهنئة لرئيس الفرع الجديد في مستهل مهام عمله بالمحافظة، كما وجّهت التحية والتقدير لرئيس فرع الهيئة السابق لجهوده المتميزة خلال فترة عمله بالمحافظة، متمنيةً لكليهما التوفيق والسداد في دعم منظومة العمل الحكومي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، مشيدةً بالتعاون المستمر بين المحافظة والهيئة بما يحقق الصالح العام ويلبي تطلعات المواطنين.

كما شهد اللقاء إجراءات التسليم والتسلم للمهام بين أعضاء الهيئة المختصين بالمحافظة، وذلك في إطار التنظيم الدوري للعمل وضمان استمرارية المتابعة الفعالة للملفات المختلفة، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.