جوتيريش يدين الضربات الإسرائيلية على بيروت ويدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الضربات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت، داعيا جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة.

وقال جوتيريش، في بيان صادر عنه، إنه "يدين بشدة الضربات الإسرائيلية على بيروت"، مشيرا إلى أنها وقعت رغم وجود وقف لإطلاق النار وفي وقت تتوقع فيه الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق قد يمهد لحل سلمي للصراع.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن النزاع الحالي "له تأثير مدمر على الاقتصاد العالمي"، وحث جميع الأطراف على تجنب أي تصعيد خلال هذه المرحلة الحساسة.

وتأتي تصريحات جوتيريش في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مع استمرار تبادل الاتهامات بين الأطراف المعنية بشأن خروقات وقف إطلاق النار.