كاتب صحفي: إسرائيل لا تريد اتمام اتفاق أمريكا وإيران وتحاول عرقلته

قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إنه من المؤكد أن إسرائيل لا تريد الاتفاق مع الولايات المتحدة أن يتم، فهي تحاول استخدام كل الأدوات المتاحة لديها من أجل عرقلة هذا الاتفاق.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك ذلك جيدًا، وهناك تسريبات تشير بوضوح إلى أنه تحدث مع مقربين منه عن إدراكه أن إسرائيل لا تريد لهذا الاتفاق أن يكتمل، وأنها تحاول تعطيله بأي وسيلة ممكنة.

وأوضح أن استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت يحمل أكثر من دلالة، فالدلالة الأولى أن إسرائيل تحاول عزل الساحة اللبنانية عن مسار التفاوض مع إيران، وإيصال رسالة مفادها أن لبنان يجب أن يكون بعيدًا عن المحور الإيراني، وأن يظل ساحة مفتوحة للعمليات الإسرائيلية.

وتابع: "أما الدلالة الثانية، فهي محاولة التأكيد أن القرار الإسرائيلي قرار مستقل، حتى وإن أدى ذلك إلى إثارة غضب الإدارة الأمريكية".

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