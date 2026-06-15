إعلامية: التحدي في مونديال 2026 لم يعد التأهل فقط

أكدت الإعلامية لما جبريل أن التحدي في بطولات كأس العالم لم يعد يقتصر على التأهل والمشاركة فقط، مشيرة إلى أن العديد من المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 واجهت ظروفًا استثنائية منذ وصولها إلى الدولة المستضيفة.

وقالت جبريل، خلال برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن الصعوبة هذه المرة امتدت حتى إلى إجراءات الدخول والإقامة، لافتة إلى أن البطولة شهدت تحديات مختلفة رغم إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى الدول المنظمة للحدث العالمي.

وتابعت أن بعثتي منتخب النرويج وسويسرا تلقتا تحذيرات بشأن وجود ثعابين سامة بالقرب من مقر الإقامة، فيما تعرضت بعثة منتخب إنجلترا لسرقة بعض المعدات والأجهزة الخاصة بها.

وأشارت إلى ورود تقارير عن وقوع حوادث إطلاق نار بالقرب من أماكن إقامة بعض البعثات، وهو ما أثار حالة من القلق بين الوفود المشاركة في البطولة.

مُنع أحد الحكام الصوماليين من دخول الولايات المتحدة

وأكدت أن أيمن حسين، نجم منتخب العراق، خضع لإجراءات تفتيش مطولة عند دخوله الأراضي الأمريكية، بينما مُنع أحد الحكام الصوماليين من دخول الولايات المتحدة.