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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| المحافظ تلتقي قيادات فرع هيئة الرقابة الإدارية.. وتستقبل وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها: محافظ الوادي الجديد تلتقي قيادات فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة.

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم وفدًا من قيادات فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، وذلك بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، واللواء تامر هاشم رئيس فرع الهيئة الجديد، واللواء عبد الله سلطان رئيس الفرع السابق، في إطار التنسيق والتعاون المشترك لمتابعة عدد من الملفات الحيوية والتنموية بالمحافظة، وبحث سبل تعزيز كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، قدّمت المحافظ التهنئة لرئيس الفرع الجديد في مستهل مهام عمله بالمحافظة، كما وجّهت التحية والتقدير لرئيس فرع الهيئة السابق لجهوده المتميزة خلال فترة عمله بالمحافظة، متمنيةً لكليهما التوفيق والسداد في دعم منظومة العمل الحكومي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، مشيدةً بالتعاون المستمر بين المحافظة والهيئة بما يحقق الصالح العام ويلبي تطلعات المواطنين.

كما شهد اللقاء إجراءات التسليم والتسلم للمهام بين أعضاء الهيئة المختصين بالمحافظة، وذلك في إطار التنظيم الدوري للعمل وضمان استمرارية المتابعة الفعالة للملفات المختلفة، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.

لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"..
محافظ الوادي الجديد تستقبل وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك بحضور السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتورة منى البدري مدير الإدارة العامة للإصدارات الاستراتيجية بالمركز، والدكتور باسم رفعت المستشار بالإدارة المركزية لمتابعه وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، في إطار زيارة المحافظة لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية» بعدد من المحافظات، في ضوء توجيهات الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان بمتابعة المبادرة على أرض الواقع ورصد معدلات الإنجاز بها.

وثمّنت محافظ الوادي الجديد جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان؛ لإنجاح جهود المبادرة التي أطلقتها الوزارة كمبادرة صحية وتنموية تستهدف الاهتمام بصحة الأم والطفل خلال ال 1000 يوم الأولى من حياة الإنسان (مقسمة إلى 270 يوماً فترة الحمل + 730 يوماً أول عامين من عمر الطفل)؛ معربةً عن تقديرها لجهود الدولة في رعاية الأفراد بما يسهم في بناء جيل جديد يتمتع بقدرات عقلية وجسدية ومناعية كاملة.

وأوضحت مجدي أنه تم وضع خطة لتفقّد عدد من الوحدات الصحية التي تُنفذ بها المبادرة بمراكز المحافظة الخمسة خلال هذا الأسبوع؛ وذلك لمتابعة آليات تطبيق المبادرة على أرض الواقع، ورصد معدلات الإنجاز بها والتحديات التنفيذية التي تواجهها، بما يسهم في تعزيز كفاءة التنفيذ وتحقيق مستهدفات المبادرة.

محافظ الوادي الجديد تتفقد اصطفاف معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اصطفاف معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة التابعة للوحدات المحلية والمديريات الخدمية بمركز الخارجة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ والعميد حسام عطوة المستشار العسكري للمحافظة، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والمهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق بالمحافظة؛ وذلك للاطمئنان على مدى الجاهزية والاستعداد للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ.

أكدت على الكفاءة للمعدات والسيارات المشاركة في الاصطفاف والبالغ عددها ٩٥ سيارة ومعدة، فضلًا عن جاهزية الأطقم الفنية والعاملين وسرعة الاستجابة في المواقف الطارئة؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات. تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والكوارث، وضمان سرعة التدخل والتعامل مع أي أحداث طارئة بكفاءة وفاعلية

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