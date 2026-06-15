موعد وصول عموتة لتولي مسئولية تدريب الأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن موعد وصول المغربي حسين عموتة، لتولي المسئولية الفنية للنادي الأهلي.



وقال حتحوت في تصريحات عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة "modern mti": "حسين عموتة يصل القاهرة يوم ٢٦ او ٢٧ يونيو الجاري".



وأضاف أن حسين عموتة أجرى اتصالا هاتفيا مع وائل جمعة وسيد عبد الحفيظ منذ ساعات.



وأشار إلى أنه تم خلال الاتصال استفسار المدرب عن عدة أمور خاصة بفريق الكرة منها المعسكر الخارجي الذي سيقام بنسبة كبيرة في إسبانيا مع وجود عرض لاقامته في النمسا.



واختتم أن الاهلي سيعلن عن تعيين عموتة عقب اجتماع مجلس إدارة النادي المقرر له السادسة مساء بناء على طلب الخطيب حتى يتم عرض الأمر على مجلس الادارة قبل إعلان الصفقة.