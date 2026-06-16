قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو سلامة: نعترف أن حسام حسن فاجأنا بإدارته لأحسن مباراة لمصر في كاس العالم إلى الآن
تعادل جميع منتخبات المجموعة السابعة.. ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى في كأس العالم 2026
40 صورة ترصد انتظام البرامج العلاجية لتلاميذ الابتدائي الضعاف في المدارس
نائب ترامب: المفاوضات الفنية مع إيران ستشهد تسوية عدد من القضايا
الحكومة تطلق بوابة معلومات التجارة الخارجية.. اليوم
بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026
بشرى لأصحاب المعاشات.. تفاصيل الزيادة الجديدة المنتظرة اعتبارًا من يوليو 2026
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم
باقي 4 أيام.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي
كيف نستقبل العام الهجري الجديد 1448 هـ ؟ روشتة شرعية
فانس: ترامب لن يتردد في استئناف الضربات ضد إيران حال لم تنفذ التزاماتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

احذر.. السجن المشدد عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية طبقا للقانون

جماعة إرهابية
جماعة إرهابية
معتز الخصوصي

حدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية.

عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الانظمة الارهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

وكانت قد قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 38 متهما، في القضية رقم 15044، لسنة 2024، جنايات المطرية، المقيدة برقم 585 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بـ"الهيكل الإداري للإخوان بالمطرية"، لجلسة 19 سبتمبر المقبل؛ لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2000 وحتى 17 نوفمبر 2024، المتهمون من الأول وحتى السادس عشر، تولوا قيادة جماعة إرهابية بالهيكل الإداري بالمطرية، الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من السابع عشر وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الأول وحتي التاسع والعشرين اتهامات بتمويل الإرهاب.

قانون مكافحة الإرهاب جماعة إرهابية عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية السجن المؤبد الإعدام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وبلجيكا

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. نزل الترددات لمتابعة كأس العالم 2026

مباراة مصر وبلجيكا

مباشر الآن مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 مجانًا عبر هذه القنوات

كسوة الكعبة

825 كيلو حرير و120 كيلو ذهب.. مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة وكيفية صناعتها

الفتاة المزعومة

3 شباب بموتوسيكل .. فحص حقيقة الاعتداء على فتاة وإلقائها بترعة المريوطية

رياح

رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟

اكرم توفيق

أحمد حسن يكشف موقف أكرم توفيق من عودته للنادي الأهلي

أسعار السبائك الذهبية والجنية الذهب اليوم

الذهب يربح من جديد.. كم سجلت أسعار السبائك والجنيه الذهب اليوم

جانب من الحادث

جـ.ـثة ومصابان في تصادم عنيف بين جامبو وأخرى محملة بالحديد الخام بالواحات | صور

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي وبن زايد

مستقبل وطن: زيارة بن زايد لمصر تؤكد عمق الروابط الأخوية ووحدة الرؤية

السياحة

نائب الشيوخ: تطوير الغردقة خطوة إستراتيجية لتعظيم العائد الاقتصادي من السياحة

مجلس النواب

إشادة برلمانية بتوجيهات الحكومة لتطوير الغردقة.. نواب: البحر الأحمر على أعتاب طفرة سياحية واستثمارية غير مسبوقة

بالصور

تونر ماء الورد و القرنفل لبشرة نضرة

تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة

فيديو

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد