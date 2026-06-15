مانويل نوير يحطم رقمًا تاريخيا في كأس العالم 2026

سجل الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير اسمه مجددا في سجلات التاريخ بعدما أصبح أكبر لاعب يشارك مع منتخب ألمانيا في بطولة كبرى خلال مواجهة كوراساو في كأس العالم 2026 والتي انتهت بفوز الماكينات الألمانية بنتيجة 7-1 على ملعب “هيوستن”.

نوير يتجاوز رقم لوثار ماتيوس

وبعمر 40 عاما و79 يوما نجح نوير في كسر الرقم القياسي السابق المسجل باسم لوثار ماتيوس، الذي شارك مع ألمانيا في يورو 2000 عن عمر 39 عامًا و91 يومًا، ليواصل الحارس الأسطوري تأكيد حضوره في أعلى المستويات رغم تقدمه في السن.

ثقة فنية رغم عامل السن

قرار المدرب جوليان ناجلسمان بالدفع بمانويل نوير أساسيا منذ بداية البطولة يعكس حجم الثقة الكبيرة في خبراته، رغم تعرضه لفترات غياب طويلة بسبب الإصابات حيث يُعد عنصرا حاسما في قيادة الخط الخلفي للمنتخب الألماني في محطة افتتاحية مهمة بالمونديال.

مجموعة ألمانيا في المونديال

يخوض منتخب ألمانيا منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوراساو والإكوادور وكوت ديفوار في مجموعة متوازنة لكنها لا تخلو من التحديات خاصة مع تقارب مستويات الفرق المشاركة.

عصام الحضري ما زال في الصدارة

ورغم الرقم التاريخي الذي حققه نوير، لا يزال لقب أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم مسجلا باسم الحارس المصري عصام الحضري الذي شارك بعمر 45 عاما و161 يوما متفوقا على أسماء بارزة مثل فريد موندراجون وروجيه ميلا دينو زوف وبيتر شيلتون.

أكبر اللاعبين سنا في تاريخ كأس العالم

عصام الحضري — 45 سنة و161 يوما

فريد موندراجون — 43 سنة و3 أيام

روجيه ميلا — 42 سنة و39 يومًا

بات جينينجز — 41 سنة

بيتر شيلتون — 40 سنة و292 يوما

دينو زوف — 40 سنة و133 يوما

مانويل نوير — 40 سنة و79 يوما