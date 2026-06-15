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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة: إنجاز 3709 طلبات إلكترونية في 18 إدارة تعليمية خلال أسبوع

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالنجاح الذي حققته المنظومة الإلكترونية لإدارة شئون الطلاب والامتحانات بمديرية التربية والتعليم منذ إطلاقها، مؤكدةً أنها تمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي وميكنة الخدمات التعليمية، بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت محافظ البحيرة، أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات التعليمية، حيث أسهمت في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على أولياء الأمور والطلاب، فضلًا عن تحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في التعامل مع الطلبات المقدمة.

من جانبه، أوضح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن إجمالي الطلبات المقدمة عبر المنظومة الإلكترونية بلغ 3709 طلب إلكترونية خلال أسبوع، وذلك على مستوى 18 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وتنوعت بين طلبات النجاح والغياب واستخراج كشوف الدرجات والمؤهلات الدراسية وغيرها من الخدمات التعليمية.

وأشار إلى أن المنظومة تُدار إلكترونيًا بشكل كامل، الأمر الذي أسهم بصورة ملحوظة في الحد من التكدس والازدحام داخل الإدارات التعليمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتقليل مشقة الانتقال والمواصلات، فضلًا عن تسريع معدلات الإنجاز وإنهاء الإجراءات في وقت قياسي، دون تحميل المواطنين أي أعباء أو رسوم إضافية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، استمرار دعم جهود التطوير والرقمنة بمختلف القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها قطاع التعليم، بما يواكب رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ويسهم في تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وجودة، تحقيقًا لأهداف الجمهورية الجديدة.

البحيرة محافظة البحيرة التربية و التعليم

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