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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سنابل الخير تملأ صوامع البحيرة.. توريد أكثر من 406 آلاف طن قمح منذ بدء الموسم

محصول القمح بالبحيرة
محصول القمح بالبحيرة
ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، نجاح منظومة توريد القمح بالمحافظة في تحقيق معدلات توريد مرتفعة منذ انطلاق الموسم، حيث تجاوزت الكميات المستلمة 406 آلاف طن حتى صباح اليوم، بما يعكس انتظام أعمال التوريد والاستلام بالمواقع التخزينية المعتمدة، ويدعم جهود الدولة في تعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضحت محافظ البحيرة أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي، تم استلامها من خلال 44 موقعًا تخزينيًا معتمدًا ما بين صوامع وشون مطورة ومراكز تجميع، مؤكدةً أن أعمال التوريد تسير بصورة منتظمة وفقًا للمعدلات المستهدفة، وسط متابعة مستمرة لضمان انتظام العمل بكافة المواقع على مستوى المحافظة.

وأضافت أن المحافظة تتابع بشكل يومي أعمال الاستلام والتخزين، مع تذليل أية معوقات قد تواجه الموردين، وتيسير الإجراءات بما يضمن سرعة الاستلام والحفاظ على جودة المحصول، فضلًا عن الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير المنظمة لعمليات التوريد.

كما أشادت الدكتورة جاكلين عازر بجهود لجان الاستلام والعاملين بالمواقع التخزينية وكافة الجهات المعنية، مشيرةً إلى أن معدلات التوريد المحققة تعكس كفاءة منظومة العمل والتنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة التنفيذية، بما يسهم في تحقيق المستهدف من الموسم الحالي.

وأكدت أن الدولة حريصة على دعم المزارعين وتشجيعهم على توريد محصول القمح، من خلال تحديد سعر توريد مجزٍ يصل إلى 2500 جنيه للأردب وفقًا لدرجة النقاوة، إلى جانب سرعة صرف المستحقات المالية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من التوريد، بما يعزز من معدلات التسليم ويحقق صالح المزارعين.

البحيرة محافظة البحيرة محصول القمح قمح البحيرة

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