أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. دار الإفتاء توضح

تحدثت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، مشيرة إلى أن قراءتها تُعد من الأعمال المستحبة التي وردت في السنة النبوية، لما لها من فضل عظيم وأجر كبير.

وأكدت الدار أن وقت قراءة سورة الكهف يمتد من غروب شمس يوم الخميس، أي مع بداية ليلة الجمعة، ويستمر حتى غروب شمس يوم الجمعة، مشيرة إلى أن للمسلم أن يقرأها في أي وقت خلال هذه الفترة، سواء سرًّا أو جهرًا، دون تقييد بوقت محدد.

وأضافت أن سورة الكهف من السور التي اختص بها يوم الجمعة، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغُفر له ما بين الجمعتين»، وهو ما يعكس عظيم فضلها وأثرها في حياة المسلم.

وشددت دار الإفتاء على أهمية اغتنام يوم الجمعة بالأعمال الصالحة، ومن بينها قراءة سورة الكهف، لما تحمله من معانٍ إيمانية ودروس تربوية تعزز من وعي المسلم وتدبره لآيات القرآن الكريم.

الإفتاء تستطلع هلال شهر محرم بعد قليل

وتستطلع دار الإفتاء المصرية بعد قليل ، هلال شهر المحرم لعام 1448 هجريًا، وذلك من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن موعد بداية العام الهجري الجديد.

وبحسب الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن غرة شهر المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448هـ توافق يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، على أن يكون اليوم الإثنين 15 يونيو هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا.

كما أكد مركز الفلك الدولي أن معظم دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر المحرم مساء اليوم الاثنين 15 يونيو 2026، مشيرًا إلى أن رؤية الهلال ستكون ممكنة باستخدام التلسكوبات من مناطق واسعة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما ستكون ممكنة بالعين المجردة في أجزاء من غرب أفريقيا وجنوب غرب أوروبا ومعظم قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية.

وأوضح المركز أنه في ظل إمكانية رؤية الهلال يوم الإثنين ، فمن المتوقع أن تعلن غالبية الدول الإسلامية أن يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 هو أول أيام شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1448.

ويُعد شهر المحرم أول شهور السنة الهجرية وأحد الأشهر الحرم التي خصها الله تعالى بمكانة عظيمة، فيما تمثل مناسبة رأس السنة الهجرية فرصة لاستحضار معاني الهجرة النبوية الشريفة وما تحمله من قيم الصبر والتضحية وبناء الحضارة.