مقترح برلماني لإنشاء هيئة عامة للسياحة الصحية

تقدم النائب مجدي مرشد، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بمقترح تشريعي لإنشاء هيئة عامة للسياحة الصحية والعلاجية والاستشفائية، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وتتبع مباشرة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والعلاجية التي تمتلكها مصر وتحويلها إلى أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وأكد مرشد أن السياحة العلاجية والاستشفائية تمثل قطاعًا واعدًا قادرًا على زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون من أبرز الوجهات العالمية في هذا المجال، بما تضمه من عيون كبريتية ومعدنية، ورمال علاجية، ومناخ معتدل، فضلًا عن البنية السياحية والأثرية المتنوعة.

تعظيم الاستفادة من المقومات العلاجية المصرية

وأوضح وكيل لجنة الشئون الصحية أن المقترح يتضمن إنشاء هيئة مستقلة تتولى إدارة وتنظيم منظومة السياحة الصحية والعلاجية والاستشفائية، ووضع الضوابط والمعايير المنظمة للقطاع، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية.

وأشار إلى أن الهيئة المقترحة ستتولى تخطيط وتنظيم ومتابعة الأنشطة المرتبطة بالسياحة الصحية، وتنظيم العلاقة بين الجهات ومقدمي الخدمات، وإصدار وتجديد شهادات الاعتماد، فضلًا عن إعداد برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها.

وأضاف أن المقترح يشمل وضع معايير واضحة للمستشفيات والمنشآت الصحية الراغبة في تقديم خدمات السياحة العلاجية بالتنسيق مع وزارة الصحة، بما يضمن تقديم خدمات علاجية وسياحية متكاملة وفق المعايير الدولية.

ودعا مرشد الحكومة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التنفيذية لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، والتوسع في البرامج التعليمية والتخصصات المرتبطة بالسياحة العلاجية والاستشفائية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمستشفيات الكبرى والمراكز الطبية المتخصصة.

وأكد أن مصر تمتلك العديد من المقاصد العلاجية والاستشفائية المتميزة، من بينها واحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ومدينة سفاجا، وواحة سيوة بما تضمه من عين كيغار وجبل الدكرور وكهوف الملح، إلى جانب الواحات البحرية والعين السخنة وسيناء وأسوان، وهي مناطق تمتلك مقومات طبيعية وعلاجية قادرة على جذب آلاف الزائرين سنويًا.

وأشار إلى أن العديد من الدول نجحت في تحويل السياحة العلاجية إلى مصدر رئيسي للدخل القومي، مستشهدًا بتجارب دولية مثل كندا وبلغاريا، مؤكدًا أن مصر تمتلك إمكانات تفوق العديد من هذه الدول، لكنها تحتاج إلى كيان مؤسسي متخصص يقود عملية التنظيم والتسويق والتطوير.

وشدد النائب مجدي مرشد على أن السياحة العلاجية تعد من أكثر الأنشطة السياحية قدرة على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية والتقلبات العالمية، لارتباطها باحتياجات العلاج والاستشفاء، مؤكدًا أن تطوير هذا القطاع يمثل فرصة حقيقية لتعزيز مكانة مصر السياحية وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تدعم خطط التنمية الشاملة للدولة.