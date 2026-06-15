الأنبا بسادة يرسم كاهنين جديدين بإيبارشية إخميم وساقلته

صلى نيافة الأنبا بسادة، مطران إيبارشية إخميم وساقلته، القداس الإلهي بكنيسة الرسولين بطرس وبولس بمدينة إخميم (مقر المطرانية)، وشاركه نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، بالإضافة إلى عدد من كهنة الإيبارشية وإيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، ومجموعة من الآباء الرهبان من أديرة سوهاج.

وعقب صلاة الصلح، صلى نيافتهما صلوات سيامة الشماس صلاح فتحي كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية آبار الوقف بإخميم، باسم القس صرابامون، والشماس ميخائيل رمسيس كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء في قرية نيدة بإخميم، باسم القس سيرافيم.