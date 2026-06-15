أسقف المنيا يزور أكبر معمرة بقرية التل البالغة من العمر 108 أعوام

زار نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، أكبر معمرة بقرية التل، السيدة المعروفة باسم "الست أم خلف"، وذلك عقب صلاة القداس الإلهي.

وتبلغ "الست أم خلف" من العمر ١٠٨ أعوام، وقد سمح لها الله أن ترى أجيالًا عديدة من نسلها، فيما تعيش في سلام مع الجميع، ويشهد لها أهالي القرية بطيبة القلب وحسن السيرة.

ويحرص نيافة الأنبا مكاريوس على زيارتها في كل مرة يزور فيها القرية، تقديرًا لها واهتمامًا بكبار السن، واختتم نيافته الزيارة بالصلاة من أجل أن يمنحها الله دوام الصحة والعافية.