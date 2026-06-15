كأس العالم يبدأ من ميت عقبة | تعليق كوميدي لـ محمد ثروت قبل مباراة مصر وبلجيكا

تحدث الفنانان محمد ثروت وعمرو رمزي عن بطولة كأس العالم 2026، مستعرضين أبرز ملامح النسخة الجديدة من المونديال بأسلوب كوميدي ساخر، حيث مزجا بين التحليل الكروي والمواقف الطريفة.

وقال الفنان محمد ثروت خلال تقديم برنامج "قبل الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد": "يا عمرو إحنا هنقعد نتكلم كل شوية عن النسخ؟ ما نتكلم عن كأس العالم الأصلي".

ورد الفنان عمرو رمزي: "ما هو مش عندنا يا ثروت، مش عندنا، مش معانا".

وأضاف ثروت: "النهاردة في نسخة كأس العالم 2023 بنلعب بنظام جديد يا عمرو، ولأول مرة، مش تاني مرة ولا تالت مرة ولا رابع مرة، لأول مرة يا عمرو، هنلعب 48 فرقة بدل 32، وكمان هنلعب في تلات دول، أمريكا والمكسيك وكندا وميت عقبة".

ليقاطعه عمرو رمزي متعجبًا: "ميت عقبة؟ هو في ماتشات بتتلعب في ميت عقبة؟"، ليرد ثروت: "لا يا باشا، بيغيروا منها مواصلات، أومال هيروحوا كندا وأمريكا والمكسيك إزاي؟".