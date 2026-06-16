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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تتعادل مع بلجيكا.. كريم رمزي: إحنا جامدين والله وقدمنا مباراة تاريخية وخلونا نفرح

كريم رمزي
كريم رمزي
محمد بدران

أشاد الإعلامي كريم رمزي بالأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام بلجيكا في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، بعدما فرض الفراعنة التعادل بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

وكتب كريم رمزي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أن المباراة كانت "عظيمة وتاريخية"، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن نجح في إدارة اللقاء بشكل مميز على المستويين الفني والتكتيكي.

وأشار إلى أن حسام حسن دفع بتشكيلة مثالية، موضحًا أن الأهم كان توزيع الأدوار داخل الملعب، خاصة الأدوار الدفاعية والهجومية التي نفذها كل من إبراهيم عادل ومصطفى زيكو على الأطراف.

كما أشاد بالدور الذي قام به محمد صلاح، مؤكدًا أنه بذل مجهودًا استثنائيًا دفاعيًا وهجوميًا، وساهم بشكل كبير في نقل المنتخب للهجوم، معتبرًا أن استبداله كان قرارًا منطقيًا بعد المجهود الكبير الذي بذله طوال اللقاء.

وأكد رمزي أن نجاح المنتخب في الحد من خطورة جيريمي دوكو وإجباره على تغيير مركزه أكثر من مرة قبل خروجه من المباراة يعكس نجاحًا تكتيكيًا كبيرًا للجهاز الفني واللاعبين.

وخص بالثناء عددًا من لاعبي المنتخب، مشيدًا بأداء مروان عطية وحمدي فتحي ومهند لاشين، كما وصف محمد هاني بـ"المونديالي" مؤكدًا أنه قدم مباراة كبيرة، إلى جانب أحمد فتوح الذي ظهر بمستوى مميز.

كما أشاد بحارس المرمى مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه أصبح عنصرًا مهمًا للغاية في المنتخب، وأن وجود حارس عالمي يمثل أحد أهم عوامل نجاح المنتخبات الكبرى.

واختتم كريم رمزي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على الروح والتركيز نفسيهما خلال مواجهتي نيوزيلندا وإيران، معربًا عن ثقته في قدرة منتخب مصر على التأهل إلى الدور المقبل، بل والمنافسة على صدارة المجموعة.

كريم رمزي منتخب مصر بلجيكا كأس العالم

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