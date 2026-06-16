لم يخسر أحد.. ترتيب مجموعة السعودية بعد التعادل أمام أوروجواي

افتتح منتخب السعودية مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي أمام منتخب أوروجواي بنتيجة هدف لكل فريق، في مواجهة قوية جاءت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وشهدت المباراة أداءً متوازنًا من الجانبين، حيث نجح المنتخب السعودي في مجاراة أحد أبرز المنتخبات العالمية والخروج بنقطة مهمة في بداية المشوار.

وحصل “الأخضر” السعودي على نقطة ثمينة بعد هذه النتيجة، في مباراة اتسمت بالندية والتنافس، بينما اكتفى المنتخب الأوروجوياني هو الآخر بنقطة واحدة في مستهل مشاركته بالمجموعة.

وبهذا التعادل، تشهد المجموعة حالة من التساوي الكامل بين جميع الفرق، حيث تقاسم منتخبا السعودية وأوروجواي صدارة الترتيب مع بقية المنتخبات المشاركة بعد الجولة الأولى.

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تعادل سلبي بين إسبانيا والرأس الأخضر

وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها، فرض منتخب الرأس الأخضر نتيجة التعادل السلبي على منتخب إسبانيا، في لقاء انتهى دون أهداف رغم محاولات الطرفين لحسم المواجهة.

وقدم منتخب الرأس الأخضر أداءً دفاعيًا منظمًا حال دون وصول المنتخب الإسباني إلى الشباك، في حين لم ينجح “الماتادور” في استغلال الفرص التي أتيحت له خلال اللقاء، ليخرج كل فريق بنقطة واحدة أيضًا.

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مجموعة مشتعلة وصراع مفتوح على التأهل

مع نهاية الجولة الأولى، أصبحت جميع منتخبات المجموعة متساوية في الرصيد، حيث يمتلك كل من السعودية، أوروجواي، إسبانيا، والرأس الأخضر نقطة واحدة.

* أوروجواي: نقطة واحدة

* السعودية: نقطة واحدة

* إسبانيا: نقطة واحدة

* الرأس الأخضر: نقطة واحدة

وتؤكد هذه البداية المتقاربة أن المنافسة على بطاقتي التأهل إلى دور الـ32 ما زالت مفتوحة على جميع الاحتمالات، مع ترقب كبير للجولات القادمة التي ستحدد شكل الصراع داخل المجموعة بشكل أوضح