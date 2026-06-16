قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 أيام راحة متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 رسميًا
شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟
حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا
قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات في الضفة الغربية
العرب يكتبون التاريخ.. السعودية تحقق تعادلا مستحقا أمام أوروجواي بالمونديال
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الثلاثاء
احتراما لكلمة التوحيد.. رفع علم السعودية بدلا من وضعه على الأرض في المونديال
لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون
ماذا تقدم كاديلاك إسكاليد IQL موديل 2026.. وكم سعرها؟
عيد ميلاد الكينج.. منتخب مصر يفاجئ محمد صلاح بـتورتة بعد التعادل أمام بلجيكا
اخبار كاذبة.. ترامب ينفي دفع أمريكا 300 مليون دولار لإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لم يخسر أحد.. ترتيب مجموعة السعودية بعد التعادل أمام أوروجواي

منتخب السعودية
منتخب السعودية
رباب الهواري

افتتح منتخب السعودية مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي أمام منتخب أوروجواي بنتيجة هدف لكل فريق، في مواجهة قوية جاءت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات. 

وشهدت المباراة أداءً متوازنًا من الجانبين، حيث نجح المنتخب السعودي في مجاراة أحد أبرز المنتخبات العالمية والخروج بنقطة مهمة في بداية المشوار.

وحصل “الأخضر” السعودي على نقطة ثمينة بعد هذه النتيجة، في مباراة اتسمت بالندية والتنافس، بينما اكتفى المنتخب الأوروجوياني هو الآخر بنقطة واحدة في مستهل مشاركته بالمجموعة.

وبهذا التعادل، تشهد المجموعة حالة من التساوي الكامل بين جميع الفرق، حيث تقاسم منتخبا السعودية وأوروجواي صدارة الترتيب مع بقية المنتخبات المشاركة بعد الجولة الأولى.

تعادل سلبي بين إسبانيا والرأس الأخضر

وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها، فرض منتخب الرأس الأخضر نتيجة التعادل السلبي على منتخب إسبانيا، في لقاء انتهى دون أهداف رغم محاولات الطرفين لحسم المواجهة.

وقدم منتخب الرأس الأخضر أداءً دفاعيًا منظمًا حال دون وصول المنتخب الإسباني إلى الشباك، في حين لم ينجح “الماتادور” في استغلال الفرص التي أتيحت له خلال اللقاء، ليخرج كل فريق بنقطة واحدة أيضًا.

مجموعة مشتعلة وصراع مفتوح على التأهل

مع نهاية الجولة الأولى، أصبحت جميع منتخبات المجموعة متساوية في الرصيد، حيث يمتلك كل من السعودية، أوروجواي، إسبانيا، والرأس الأخضر نقطة واحدة.

* أوروجواي: نقطة واحدة
* السعودية: نقطة واحدة
* إسبانيا: نقطة واحدة
* الرأس الأخضر: نقطة واحدة

وتؤكد هذه البداية المتقاربة أن المنافسة على بطاقتي التأهل إلى دور الـ32 ما زالت مفتوحة على جميع الاحتمالات، مع ترقب كبير للجولات القادمة التي ستحدد شكل الصراع داخل المجموعة بشكل أوضح

منتخب السعودية كأس العالم اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

مباراة مصر وبلجيكا

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. نزل الترددات لمتابعة كأس العالم 2026

مصر وبلجيكا

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد

مباراة مصر وبلجيكا

مباشر الآن مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 مجانًا عبر هذه القنوات

قطع المياه

لمدة 16 ساعة.. قطع المياه عن هذه المناطق بمحافظة الجيزة مساء الجمعة

منتخب مصر

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وبلجيكا.. طريقة فك شفرة الجزائرية الأرضية

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

كيف يحقق الدين الهدوء النفسي وسط ضغوط الحياة؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

دار الإفتاء: غدا أول أيام شهر المحرم

المحكمة العليا في السعودية

السعودية تعلن ثبوت هلال المحرم.. والثلاثاء أول أيام العام الهجري الجديد 1448هـ

بالصور

تونر ماء الورد و القرنفل لبشرة نضرة

تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة

أفضل نظام غذائي لمرضى السكري من النوع الأول.. أطعمة تحافظ على استقرار السكر وتحمي الجسم

افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول
افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول
افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

تغيرات في البشرة والصحة والخصوبة.. ماذا يحدث عند تناول السمن البلدي باللبن صباحا

السمن البلدي
السمن البلدي
السمن البلدي

فيديو

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد