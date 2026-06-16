حساسية الصيف.. كل ما تريد معرفته عن حمو النيل

تزداد الإصابة بـ حمو النيل، وهي من المشكلات الجلدية الشائعة التي تصيب الأطفال والكبار على حد سواء، وتسبب الشعور بالحكة والانزعاج.



ما هو حمو النيل؟



حمو النيل أو الطفح الحراري هو حالة جلدية تحدث نتيجة انسداد قنوات الغدد العرقية، مما يؤدي إلى احتباس العرق تحت الجلد وظهور حبوب صغيرة أو بثور حمراء مصحوبة بحكة أو شعور بالوخز.



أسباب الإصابة بحمو النيل



التعرض لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة.

زيادة التعرق بسبب الطقس الحار والرطوبة.

ارتداء الملابس الضيقة أو المصنوعة من أقمشة صناعية.

استخدام الكريمات أو الزيوت الثقيلة التي تسد مسام الجلد.

البقاء في أماكن سيئة التهوية.

أعراض حمو النيل

ظهور حبوب صغيرة حمراء أو شفافة.

حكة وتهيج بالجلد.

الشعور بوخز أو حرقان خفيف.

احمرار في المناطق المصابة.

الأماكن الأكثر عرضة للإصابة

الرقبة.

الصدر والظهر.

تحت الإبطين.

منطقة الفخذين.

ثنيات الجلد.

الوجه وفروة الرأس لدى الأطفال الرضع.



طرق علاج حمو النيل



1- تبريد الجسم

يُنصح بالبقاء في أماكن جيدة التهوية واستخدام المراوح أو التكييف لتقليل التعرق.

2- الاستحمام بالماء الفاتر

يساعد الاستحمام بالماء الفاتر على تهدئة الجلد وإزالة العرق المتراكم.

3- ارتداء الملابس القطنية

يفضل اختيار الملابس الواسعة المصنوعة من القطن للسماح بتهوية الجلد وتقليل الاحتكاك.

4- استخدام مستحضرات مهدئة

يمكن استخدام بعض المستحضرات المهدئة التي تحتوي على الكالامين أو الكريمات الموصوفة طبيًا لتخفيف الحكة والاحمرار.

5- تجنب حك الجلد

حك المنطقة المصابة قد يؤدي إلى تهيج الجلد أو حدوث عدوى بكتيرية.



متى يجب زيارة الطبيب؟



ينبغي استشارة الطبيب إذا:



استمرت الأعراض عدة أيام دون تحسن.

ظهرت علامات عدوى مثل الصديد أو التورم الشديد.

صاحب الطفح ارتفاع في درجة الحرارة.

كانت الإصابة واسعة أو شديدة.



نصائح للوقاية من حمو النيل



شرب كميات كافية من الماء.

تجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة.

الحفاظ على جفاف الجلد.

الاستحمام بعد التعرق الشديد.

ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة خلال الطقس الحار.

وفقا لhealthy