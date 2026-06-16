صادرات متوقعة بـ500 مليون دولار.. مباحثات حول توسيع الإنتاج وتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر



عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً مع إحدى الشركات الكبرى العاملة في قطاع الغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة، لبحث خطط الشركة للتوسع في استثماراتها داخل السوق المصري، وذلك بحضور المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية.

وتناول اللقاء استعراض الموقف الحالي لاستثمارات المجموعة في مصر، والتي بدأت منذ عام 2008، وتضم نحو 15 ألف عامل، حيث تمتلك الشركة 3 مصانع في برج العرب بالإسكندرية، ومدينة العاشر من رمضان، والإسماعيلية، مع استهداف الوصول بصادراتها إلى نحو 285 مليون دولار بنهاية العام الجاري. كما تم بحث خطط التوسع المستقبلية من خلال إقامة توسعات في المصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز معدلات التصدير، إلى جانب توجه الشركة نحو تبني مفاهيم الاستدامة والصناعة الخضراء في مجالات الصباغة وإنتاج المنسوجات المتطورة مثل البوليستر عالي الأداء.

وأكد وزير الصناعة أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يُعد من القطاعات ذات الأولوية ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيراً إلى حرص الدولة على دعم هذا القطاع وتذليل أي تحديات أمام المستثمرين بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري وتعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية. كما رحب الوزير بمقترح الشركة بشأن استقطاب شركات تركية متخصصة في إعادة تدوير المخلفات النسيجية للاستثمار في مصر، مؤكداً دعم الوزارة لجهود توطين تكنولوجيا إعادة التدوير لما لها من دور في دعم أهداف التنمية المستدامة، مع إمكانية عقد لقاءات مستقبلية مع الشركات المتخصصة لبحث فرص التعاون.



ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي للمجموعة “أن المجموعة تستهدف زيادة حجم صادراتها إلى نحو 500 مليون دولار بحلول عامي 2029 و2030، بالاعتماد على رفع معدلات التشغيل بالمصانع الحالية والجديدة، مشيداً بالجهود الحكومية المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، ومؤكداً أن السوق المصري يمثل قاعدة إنتاجية ومحوراً تصديرياً استراتيجياً للمجموعة في المنطقة.