نجم السنغال يتحدى فرنسا قبل المونديال: لا نشعر بالنقص ونحلم بكأس العالم

أطلق إيليمان ندياي مهاجم المنتخب السنغالي، تصريحات قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب فرنسا في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن السنغال لا تشارك من أجل التمثيل المشرف فقط، بل من أجل المنافسة على اللقب.

وقال نجم إيفرتون في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" إن منتخب بلاده يمتلك الجودة والطموح اللازمين لمواجهة أقوى المنتخبات العالمية دون أي شعور بالنقص.

وأضاف: "لا نذهب إلى كأس العالم من أجل المشاركة فقط، بل نحلم بالتتويج باللقب، ولدينا الثقة والإصرار لتحقيق شيء كبير".

استعادة ذكريات نهائي أفريقيا المثير

وعاد ندياي للحديث عن نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخير، الذي شهد فوز السنغال ميدانيًا على المغرب بهدف دون رد بعد وقت إضافي، قبل أن يتحول اللقب لاحقًا إلى المنتخب المغربي بقرار إداري صادر عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأكد اللاعب السنغالي أنه لا يزال يعتبر نفسه وزملاءه أبطالًا لأفريقيا، مشددًا على أن ما حدث داخل المستطيل الأخضر هو الحقيقة الرياضية التي يؤمن بها.

وقال: "أشعر أنني بطل أفريقي حقيقي، لأن ما تحقق على أرض الملعب هو ما يعكس الواقع".

شكوك حول أحداث المباراة

وكشف ندياي عن وجود أحداث أثارت استغرابه خلال المباراة النهائية، مشيرًا إلى تعرض عدد من لاعبي السنغال لحالات مرضية قبل اللقاء، إلى جانب بعض القرارات التحكيمية التي أثارت جدلًا واسعًا.

وأضاف: "كانت هناك أمور غريبة حدثت خلال النهائي، من حالات التوعك قبل المباراة إلى بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، مثل إلغاء هدف لنا واحتساب ركلة جزاء للمغرب في الدقائق الأخيرة".

وتابع: "شعرت بغضب كبير وقتها، لكن عندما أضاع إبراهيم دياز ركلة الجزاء، شعرنا أن العدالة أنصفتنا".

ملف القضية لا يزال مفتوحًا

ورغم اعتماد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نتيجة اعتبارية لصالح منتخب المغرب بنتيجة 3-0، فإن الاتحاد السنغالي واصل تحركاته القانونية، حيث تم تقديم استئناف أمام المحكمة الرياضية، ولا تزال القضية قيد الدراسة حتى الآن.

مواجهة نارية أمام فرنسا

وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين فرنسا والسنغال، حيث يسعى المنتخب السنغالي إلى توجيه رسالة قوية منذ الجولة الأولى، بينما يطمح "الديوك" لتأكيد مكانتهم بين أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم 2026.