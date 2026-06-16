4 أطنان من الخير تصل الغربية.. والمحافظ: الدعم مستمر للأسر الأولى بالرعاية

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استلام 4 أطنان من لحوم مشروع صكوك الإطعام المقدمة من وزارة الأوقاف، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بالتعاون بين المحافظة ووزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي، بحضور فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، والعميد دكتور عصام عبد الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن هذه المبادرات تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والوصول بالمساعدات إلى مستحقيها بما يحقق حياة كريمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

توزيع صكوك الاضاحي

وأوضح اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن عملية توزيع اللحوم ستتم تحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي ووفق قواعد واضحة تضمن وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين، وفي مقدمتهم الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، مؤكدًا أن الدولة تواصل جهودها لتوفير أوجه الرعاية المختلفة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.

تعظيم الدور المجتمعي

ووجّه المحافظ الشكر إلى وزارة الأوقاف على دورها المجتمعي الفاعل ومساهماتها المستمرة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، مشيدًا بالتنسيق القائم بين الجهات المعنية لإنجاح هذه المبادرات، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات الشريكة لتعزيز جهود التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم اللازم للمواطنين في مختلف أنحاء الغربية.