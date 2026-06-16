القبض على شخص يدير مطبعة بدون ترخيص في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مطبعة بالقاهرة، وبحوزته 60 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة، كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المشار إليها ، وضبط المدير المسئول، وبحوزته 60 ألف مطبوع تجارى بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

بمواجهته، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة، بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.





