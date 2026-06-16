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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اللجنة العامة للنواب توافق على موازنة المجلس 2026/2027

خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب
خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء ١٦ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بحضور السادة أعضاء اللجنة العامة.

واستعرضت اللجنة العامة تقـرير لجنة الخطة والموازنة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس- عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

وقد راعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، وفقاً للاحتياجات الفعلية لما تتطلبه القوانين والقرارات واقتراحات تحسين مستوى الأداء فى مختلف القطاعات بالمجلس.

وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة، التي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم العمل الدءوب والمستمر للمجلس فى عقد جلساته واجتماعات لجانه، وكافة أنشطته ومهامه الأخرى الدستورية واللائحية.

وانتهت اللجنة العامة فى ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس.

ويأتي اجتماع اللجنة العامة بالتزامن مع مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، للتقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027.

وكانت الجلسة العامة قد شهدت في مستهل أعمالها تعقيب أحمد كجوك، وزير المالية، على عدد من الملاحظات والاستفسارات التي طرحها أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث استعرض الوزير رؤية الحكومة تجاه عدد من الملفات المالية والاقتصادية الواردة بالموازنة، ورد على تساؤلات النواب المتعلقة بأولويات الإنفاق العام ومؤشرات الأداء المالي خلال العام المالي الجديد.

اللجنة العامة مجلس النواب المستشار هشام بدوي مشروع الموازنة اجتماع اللجنة العامة

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