منذ 38 عامًا.. مركز معلومات شبكات المرافق يقود منظومة حماية البنية التحتية

ترأس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إجتماع مجلس إدارة مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة لاستعراض أهم الانجازات والمشروعات التى تمت خلال عام ٢٠٢٥ والموقف المالى الختامى للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ .



وأشاد محافظ القاهرة بجهود العاملين بمركز معلومات شبكات مرافق القاهرة مؤكدًا أن المركز الذى تم انشائه عام ١٩٨٨ هو واحد من أهم المشروعات بالعاصمة والتى كان لها دور رئيس ومساهمة فعالة فى جميع المشروعات القومية التي تتم بالعاصمة فى الجمهورية الجديدة بطريقة علمية تحافظ على البنية التحتية كمحور جيهان السادات بجميع مراحله ، ومسار المونوريل والتحول الرقمي لربط الجهات الحكومية و الإدارية بجميع أحياء المحافظة ، وكشف المرافق بمنطقة مثلث ماسبيرو ، ومشروعات إنشاء كباري المنطقة الشمالية ، و كبارى منطقة مدينة نصر ، وأعمال مشروع ممشى أهل مصر ، ومشروع تطوير القاهرة التاريخية ، والقطار الكهربي ، والاتوبيس الترددى، وغيرها من المشروعات الكبرى بالعاصمة.



محافظ القاهرة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة يعتبر أحد الإنجازات العلمية المتقدمة فى محافظة القاهرة وهو أول مركز على مستوى جمهورية مصر العربية متخصص فى رفع المـرافق ووضعها على خرائط من خلال قاعدة بيانات جغرافية متكاملة للبنية التحتية والفوقية ويحظى بخبره تمتد لأكثر من 38 عامًا ليكون الجهاز الخدمى المنوط به الكشف عن كافة المرافق تحت الأرض بواسطة أجهزة كشف متقدمة و رفعها مساحيًا وتوقيعها على خرائط من خلال قاعدة بيانات متكاملة تعمل بنظام الـ GIS و تنتج بمقياس رسم مناسب و ذلك فى نطاق محافظة القاهرة , و منوط به الحفاظ على الإستثمارات فى البنية الأساسية، كما يمتلك مركز تدريب متكامل علي جميع الاعمال المساحية ونظم المعلومات ، وينقل خبرته علي المستوي الدولى، ولبقية محافظات مصر .



وأشار محافظ القاهرة إلى قدرة مركز معلومات الشبكات والمرافق بمحافظة القاهرة على تقديم الدعم الكامل لمراكز شبكات المعلومات بالمحافظات، ومواصلة تقديم الأفكار الإبداعية فى تحليل وتطوير قواعد بيانات ومعلومات شبكات المرافق.



وأشارت م. أمل محمد حنفى رئيس مركز معلومات شبكات المرافق إلى أن المركز الحاصل على شهادة على شهادة الايزو منذ عام 2000، و يعمل به ٥٠٠ موظف من بينهم استشاريين فى المساحة GIS بجانب العديد من التخصصات الفنية و العلمية ومهندسين مساحة ونظم معلومات، واخصائيين وفنيين مساحة، وفنيين اكتشاف، مؤكدة أن الثروة التى يمتلكها المركز من البيانات مؤمنة تأمينًا كاملًا ضد الحرائق والتلف.

وأضافت رئيس مركز معلومات شبكات المرافق أن المركز بفروعه الثمانية المنتشرة فى كافة مناطق القاهرة يقدم خدماته لعملائه في عدة مجالات أهمها إصدار الموافقات الفنية لأعمال الحفر فوق وتحت الأرض ، وعمل الخرائط المساحية ومتابعة أعمال الحفر، ويقوم المركز بأعمال الرفع المساحى الدقيق لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض موقعة على خرائط مساحية دقيقة لحماية إستثمارات المرافق فى باطن الأرض بهدف استمرار خدمات المرافق لمواطنى العاصمة، كما يقوم المركز بعمل الرفع المساحي والاحداثيات لقطع الأراضي المطلوب استخراج بيان الصلاحية للبناء عليها طبقًا لاشتراطات البناء الجديدة ، ويتم تسليم المواطن خريطة بها الموقع الذي تم رفعه مساحيًا بواسطة أجهرة مساحية دقيقة و صورة من جوجل ايرث google earth وكشف بالاحداثيات المطلوبة، كما يقدم المركز خدماته في جميع الاعمال المساحية .



وأشارت م. أمل محمد حنفى إلى أن المركز ساهم فى إنشاء مراكز معلومات ب ١١ محافظة هى ( الجيزة، والقليوبية، الشرقية، الفيوم، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وبنى سويف، والبحر الأحمر ، وقنا ) وجارى العمل على إنشاء مركز معلومات محافظة دمياط، بالإضافة لقيام المركز بإنشاء مركز شبكات ولاية الخرطوم بالسودان عام ٢٠١٦ .

ويضم مجلس إدارة المركز نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ورؤساء مجالس إدارات شركات المرافق (المياه والغاز والكهرباء والصرف الصحى) وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.