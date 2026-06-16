جلسة مباحثات بين الرئيس الأمريكي ورئيس الإمارات على هامش قمة السبع

عرضت قناة إكسترا نيوز بث مباشر لـ جلسة المباحثات بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الإمارات على هامش قمة السبع.

أكد الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية، أن قمة مجموعة الدول السبع (G7) المنعقدة في فرنسا تأتي في توقيت وصفه بـ“الاستثنائي”، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا وتداخل الأزمات السياسية والاقتصادية في أكثر من منطقة.

وفي وقت سابق أفادت قناة “الأولى المصرية” في نبأ عاجل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى مدينة إيفيان الفرنسية، للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7).

تأتي مشاركة الرئيس السيسي في إطار دعوته لحضور القمة التي تناقش عددًا من القضايا الاقتصادية والسياسية العالمية، إلى جانب ملفات التعاون الدولي والتحديات الإقليمية الراهنة.

ومن المنتظر أن يشارك الرئيس خلال القمة في جلسات ومباحثات تتناول سبل تعزيز التعاون بين الدول المشاركة، ودعم الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.