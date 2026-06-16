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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 9000 لتر سولار وبنزين قبل بيعها سوق سوداء بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة توجيه ضرباتها الاستباقية ضد محتكري السلع والتجار المخالفين، حيث شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية حملة رقابية موسعة بمركزي أبو المطامير ووادي النطرون، لضبط الأسواق ومواجهة تهريب السلع المدعمة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وجاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبتكليفات مباشرة من المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبمتابعة ميدانية من سهير زعتر، وكيل المديرية، والسيد الوكيل، مدير عام التجارة الداخلية، وفرحات بريك، مدير الرقابة والمعاملات والغرف التجارية، لتشديد الرقابة على محطات الوقود والمحلات العامة.

ونجحت الحملة، التي نُفذت بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، في ضبط كميات من المواد البترولية المهربة والتي تم التصرف فيها خارج المنظومة بلغت إجمالًا نحو 9067 لتر وقود، حيث تمكنت القوات من ضبط سيارة محملة بـ 2500 لتر سولار قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، كما تم ضبط محطة وقود لتصرفها في 4300 لتر سولار بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى ضبط محطة أخرى لتصرفها في كمية قدرها 2267 لتر بنزين 80.

وفي سياق متصل، استهدفت الحملة قطاع السجائر لمواجهة ظاهرة البيع بأزيد من السعر الرسمي، وأسفرت الجهود عن ضبط محل تجاري والتحفظ على 500 علبة سجائر مخبأة، كما تم ضبط محل آخر وبحوزته 320 علبة سجائر يمتنع عن بيعها بالأسعار المقررة للمواطنين، ليبلغ إجمالي المضبوطات 820 علبة سجائر.

وقد نُفذت الحملة ميدانيًا برئاسة رضا النوام، مفتش الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وبمرافقة مصطفى فريج، مأمور الضبط القضائي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البحيرة سولار محطة بنزين محافظة البحيرة

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