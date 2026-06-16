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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موديلات "البوكس فيت".. خبير أزياء يكشف أحدث صيحات الموضة في 2026

خبير أزياء
خبير أزياء
هاني حسين

كشف محمود فرج، خبير الأزياء، عن أبرز اتجاهات الموضة خلال موسم صيف 2026، مؤكدًا أن اختيارات الشباب هذا العام تختلف بشكل ملحوظ عن المواسم الماضية التي شهدت انتشار الألوان الفاتحة والزاهية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامي شريف بديع، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الموسم الحالي يشهد إقبالًا كبيرًا على موديلات «البوكس فيت» الحديثة، إلى جانب تفضيل الألوان الغامقة بمختلف درجاتها، وعلى رأسها الكحلي والرمادي والأسود، في حين تراجع الطلب على الألوان الصيفية التقليدية مثل الأوف وايت والبيج والبيبي بلو.

وأشار إلى أن الألوان الفاتحة التي اعتاد الجمهور رؤيتها خلال فصل الصيف لم تعد الخيار الأول لدى الشباب، موضحًا أن الغالبية أصبحت تميل إلى الألوان الداكنة حتى في الدرجات الفاتحة من الكحلي، والتي لا تزال تندرج ضمن فئة الألوان الغامقة.

وأوضح أن البدلة الكلاسيكية تحتفظ بجاذبيتها من خلال الألوان الداكنة التي تمنحها مزيدًا من الأناقة والفخامة، وهو ما يفسر استمرار الإقبال عليها مقارنة بالألوان الفاتحة.

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