طارق فهمي: مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع الكبرى تؤكد ثقل مصر الدولي ودورها المحوري في استقرار المنطقة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الحضور الإعلامي العالمي المكثف لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع الكبرى يعكس حجم التأثير الذي باتت تتمتع به مصر على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن الدولة المصرية أصبحت طرفاً رئيسياً في مناقشة القضايا الدولية والإقليمية الأكثر أهمية.

التعامل مع الملفات الاستراتيجية

وأوضح فهمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن دعوة مصر للمشاركة في القمة تمثل اعترافاً دولياً بدورها الفاعل في التعامل مع الملفات الاستراتيجية، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها القاهرة لاحتواء الأزمات وخفض حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

القرار السياسي والاقتصادي

وأضاف أن الرئيس السيسي يشارك في القمة وسط نخبة من كبار القادة وصناع القرار السياسي والاقتصادي في العالم، حاملاً رؤية تعبر عن المصالح الوطنية المصرية، إلى جانب طرح يعكس تطلعات ومصالح المنطقة العربية بأكملها، بما يعزز من مكانة مصر كصوت مؤثر في القضايا الإقليمية والدولية.

دوائر صنع القرار العالمي

وأشار فهمي إلى أن التحركات المصرية خلال السنوات الأخيرة عززت من حضور القاهرة في دوائر صنع القرار العالمي، مؤكداً أن مصر باتت رقماً مهماً في أي ترتيبات أمنية أو استراتيجية مستقبلية تخص الشرق الأوسط، وهو ما يفسر الحرص الدولي على إشراكها في المحافل والقمم الكبرى.