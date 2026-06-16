إليزابيث شاكر : مصر بقيادة الرئيس السيسي تقود جهود التهدئة وتدافع عن الحقوق

أكدت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية، عكست بوضوح الثقل السياسي والدبلوماسي لمصر، ودورها المحوري في صياغة الرؤى والحلول تجاه القضايا الإقليمية والدولية الأكثر تعقيدًا.

وقالت النائبة إليزابيث شاكر في بيان لها اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي أمام قادة العالم جاءت معبرة عن موقف مصري ثابت يرتكز على دعم الأمن والاستقرار، ورفض سياسات التصعيد التي تهدد شعوب المنطقة، مؤكدة أن الدولة المصرية تتبنى نهجًا متوازنًا يقوم على الحوار واحترام سيادة الدول والعمل على تسوية الأزمات بالطرق السلمية.

الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

وأضافت أن الرسائل التي تضمنتها الكلمة بشأن القضية الفلسطينية أكدت استمرار مصر في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات للالتفاف على حل الدولتين أو فرض أمر واقع يقوض فرص السلام، مشيرة إلى أن القاهرة لا تزال تمثل الطرف الأكثر حرصًا على تحقيق تسوية عادلة تضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن تحذيرات الرئيس السيسي من التداعيات الاقتصادية والأمنية لاستمرار النزاعات الإقليمية تعكس رؤية استراتيجية شاملة تدرك حجم التحديات التي تواجه العالم، خاصة ما يتعلق بأمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، وهو ما يجعل من الدور المصري عنصرًا أساسيًا في جهود احتواء الأزمات ومنع اتساع نطاقها.

وأشارت إلى أن التقدير الذي حظيت به مصر خلال القمة من جانب عدد من القادة والمسؤولين الدوليين يؤكد تنامي الثقة العالمية في السياسة المصرية وقدرتها على طرح مبادرات واقعية ومتوازنة تسهم في تقريب وجهات النظر ودعم فرص الاستقرار.

واكدت النائبة إليزابيث شاكر على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل ترسيخ حضورها الدولي كدولة داعمة للسلام والتنمية، وقادرة على الدفاع عن مصالح شعوب المنطقة والحفاظ على أمنها في ظل المتغيرات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.