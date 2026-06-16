قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال عبدالرحيم : عمومية الصحفيين انتزعت إلغاء قانون 93 بعد معركة تاريخية
4 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وسط تصاعد التوترات الأمنية
أبرز التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد
محامي صبري نخنوخ لـ صدى البلد : تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم .. وهذا مكان الانعقاد
وزير الخارجية الألماني لـ بوتين: هذا هو وقت المفاوضات
الأعلى للإعلام: إلزام جميع الوسائل الإعلامية بمنع ظهور محمد الغيطي لمدة شهر
الرئيس السيسي: عدم انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة في لبنان فاقم الوضع
إرث القفاز | الفيفا يتغزل في مصطفى شوبير عقب أدائه أمام بلجيكا
أضخم سجل توثيقي وبصري.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق "موسوعة الوزارات المصرية منذ عام 1922"
من وسيلة نقل إلى أيقونة جماهيرية.. مونوريل شرق النيل الوجهة الأولى للمواطنين في كبرى الفعاليات| صور
ماكرون يرحب بالرئيس السيسي بـ "العربية": "أهلاً وسهلاً يا ريس"
رئيس الوزراء: تفشي فيروس «إيبولا» يؤكد أن الأمن الصحي في أفريقيا لا يتجزأ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إليزابيث شاكر : مصر بقيادة الرئيس السيسي تقود جهود التهدئة وتدافع عن الحقوق

النائبة إليزابيث شاكر
النائبة إليزابيث شاكر

أكدت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية، عكست بوضوح الثقل السياسي والدبلوماسي لمصر، ودورها المحوري في صياغة الرؤى والحلول تجاه القضايا الإقليمية والدولية الأكثر تعقيدًا.

وقالت النائبة إليزابيث شاكر في بيان لها اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي أمام قادة العالم جاءت معبرة عن موقف مصري ثابت يرتكز على دعم الأمن والاستقرار، ورفض سياسات التصعيد التي تهدد شعوب المنطقة، مؤكدة أن الدولة المصرية تتبنى نهجًا متوازنًا يقوم على الحوار واحترام سيادة الدول والعمل على تسوية الأزمات بالطرق السلمية.

الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

وأضافت أن الرسائل التي تضمنتها الكلمة بشأن القضية الفلسطينية أكدت استمرار مصر في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات للالتفاف على حل الدولتين أو فرض أمر واقع يقوض فرص السلام، مشيرة إلى أن القاهرة لا تزال تمثل الطرف الأكثر حرصًا على تحقيق تسوية عادلة تضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن تحذيرات الرئيس السيسي من التداعيات الاقتصادية والأمنية لاستمرار النزاعات الإقليمية تعكس رؤية استراتيجية شاملة تدرك حجم التحديات التي تواجه العالم، خاصة ما يتعلق بأمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، وهو ما يجعل من الدور المصري عنصرًا أساسيًا في جهود احتواء الأزمات ومنع اتساع نطاقها.

وأشارت إلى أن التقدير الذي حظيت به مصر خلال القمة من جانب عدد من القادة والمسؤولين الدوليين يؤكد تنامي الثقة العالمية في السياسة المصرية وقدرتها على طرح مبادرات واقعية ومتوازنة تسهم في تقريب وجهات النظر ودعم فرص الاستقرار.

واكدت النائبة إليزابيث شاكر  على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل ترسيخ حضورها الدولي كدولة داعمة للسلام والتنمية، وقادرة على الدفاع عن مصالح شعوب المنطقة والحفاظ على أمنها في ظل المتغيرات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب النائبة إليزابيث شاكر قمة مجموعة السبع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ترشيحاتنا

المتهم

بسبب معاكسة فتاة.. صياد يقطع يد زميله بسلاح أبيض بالإسكندرية

ارشيفيه

بدون رأس وقدمين..العثور على جثة متحللة لشخص مجهول الهوية بالدقهلية

محكمة

7 يوليو.. الحكم في استئناف المتهمين على حكم حبسهم 3 سنوات في قضية وفاة السباح يوسف

بالصور

مرض خطير يضاعف الإصابة بمرض ألزهايمر 3 مرات.. دراسة صادمة

تأثير ضعف تدفق الدم للمخ
تأثير ضعف تدفق الدم للمخ
تأثير ضعف تدفق الدم للمخ

بتعديل فاخر.. سيارة BMW M5 تتحول إلى وحش بقوة 790 حصانا

BMW M5 Touring
BMW M5 Touring
BMW M5 Touring

ماذا يحدث عند إستخدام ماء الأرز على الشعر؟.. خبراء يكشفون الحقيقة

ماء الأرز للشعر
ماء الأرز للشعر
ماء الأرز للشعر

نشرة المرأة والمنوعات | هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟ .. أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة في الصيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد